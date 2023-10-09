Под Одессой нашли секретный подземный склад для "дунайской" сигаретной контрабанды (ФОТО, ВИДЕО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачило организованную группу, наладившую схему незаконной поставки сигарет из-за границы и их распространение по Украине.

Как говорится в сообщении БЭБ и областной прокуратуры, в течение двух лет продукцию ввозили с уклонением от таможенного оформления через пункты пропуска в Рени, Орловке, Килие и Измаиле. В дальнейшем ее продавали как оптовыми партиями, так и в розницу на местных рынках и в МАФах.

Чтобы скрыть контрабандный товар, фигуранты специально оборудовали складские помещения, расположенные в пригороде Одессы. В частности, в двух ангарах для хранения сигарет были обустроены подвалы, площадью около 1 тысячи квадратных метров. Вход к ним производился с помощью скрытого "лифта" и подъемного механизма в стене.

Детективы провели 10 обысков в складских помещениях, по месту жительства и автомобилях фигурантов. В результате изъяты товары ориентировочной стоимостью около 89 миллионов гривен.

Среди них - более 742 тысяч пачек сигарет, 1 миллион сигарет поштучно, 75 кг табака для кальяна, 660 штук электронных сигарет и 328 литров ликеро-водочных изделий в тетрапаках.

Также изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, жесткие диски с видеорегистраторов и черновые записи. В одном из ангаров детективы БЭБ обнаружили линию для сушки и обработки табака, которая обычно используется для изготовления сигарет в промышленных масштабах.

Ведется расследование по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное приобретение в целях сбыта или хранения с этой целью, а также сбыт или транспортировку в целях сбыта подакцизных товаров) и части 1 статьи 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров или сбыт поддельных марок акцизного налога).

Напомним также, что в конце сентября БЭБ обнаружило в порту Рени 45-футовый контейнер с контрабандными сигаретами иностранного происхождения. Изъято было более 900 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога на 74 миллиона гривен.