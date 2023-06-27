В Одесской области обнаружили еще одну подпольную сигаретную фабрику: для конспирации ее "прикрыли" домом (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности во Львовской области пресекло масштабное подпольное производство табачных изделий на территории одного из сел Одесской области, организованное лишь в марте этого года. Об этом сообщают БЭБ и Львовская областная прокуратура.

Следствием установлено, что три человека установили специальное оборудование для изготовления и упаковки незаконно изготовленных подакцизных товаров в подпольном цехе в подвале, над которым для прикрытия построили дом. Кроме того, в целях маскировки большого количества потребленной электроэнергии фигуранты установили дизельную электроподстанцию.

Поддельные сигареты они упаковывали в пачки с нанесенным знаком известной торговой марки. Нелегальное предприятие имело мощности для изготовления 5 тысяч сигарет в час. Продавали же сигареты на территории Львовской области.

В ходе обысков в цехе детективы обнаружили и изъяли промышленную линию для производства стоимостью около 21 миллиона гривен. Также было изъято более 7 тысяч тонн табачного сырья на сумму более 1 миллиона гривен.

Кроме того, изъято более 280 тысяч пачек контрафактных сигарет, общая стоимость которых составляет более 5 миллионов гривен. Общая стоимость изъятого с территории нелегального предприятия промышленного оборудования, табачной продукции и сырья составляет около 28 миллионов гривен.

Все трое членов организованной группы получили подозрения в незаконном изготовлении, хранении и сбыте табачных изделий (часть 3 статьи 28, части 1, 2 статьи 204 Уголовного кодекса), а также покушении на незаконное использование знака для товаров и услуг (часть 3 статьи 15, часть 3 статьи 229 УК).

О местонахождении обнаруженного объекта правоохранители не сообщают. При этом напомним, что в апреле БЭБ сообщало о разоблачении подпольного промышленного производства сигарет в Белгороде-Днестровском Одесской области.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: Львовская областная прокуратура Фото: Львовская областная прокуратура Фото: Львовская областная прокуратура Фото: Львовская областная прокуратура Фото: Львовская областная прокуратура Фото: Львовская областная прокуратура Фото: Львовская областная прокуратура Фото: Львовская областная прокуратура

Отметим также, что во вторник БЭБ сообщило и о том, что организатор подпольного производства парфюмерии, которую производили в Одесской области и продавали на рынке "7-й километр" и по всей Украине через интернет-сайты и Telegram-каналы, получил подозрение в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Он и еще десять участников группы, в которую входили уроженцы Сирии, подозреваются также в незаконном использовании знаков для товаров торговых марок, права на которые принадлежат известным иностранным компаниям по изготовлению духов.

На данный момент БЭБ провело 22 обыска на производстве, складах, точках реализации и по местам жительства причастных лиц. Найдены и изъяты более 50 тысяч флаконов контрафактной парфюмерии и оборудования, обеспечивавшего массовое производство: автоматизированная установка для разлива и смешивания жидкостей, печатный станок, емкости с соответствующим концентратом и сырьем, полиграфия, упаковочная пленка, спреи, бутылки из бесцветного стекла и другие товары. Общая стоимость изъятого – более 69 миллионов гривен.