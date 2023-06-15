- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Экс-сотрудников табачной фабрики поймали на создании подпольного производства у границы с Молдовой (ФОТО)
Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Черновицкой области прекратило незаконную деятельность цеха по производству и упаковке сигарет в приграничном городе Могилев-Подольский Винницкой области.
Как говорится в сообщении ведомства, установлены два человека, которые обустроили производственные линии на территории недействующего промышленного предприятия. Фигуранты в прошлом работали на табачной фабрике, а один из них по профессии является технологом.
На той же фабрике они приобрели списанное оборудование, наняли трех человек и организовали масштабное производство фальсифицированных табачных изделий под товарными знаками известных в Украине брендов. Готовую продукцию дельцы планировали вывозить за границу с целью дальнейшего сбыта.
Сотрудники БЭБ провели обыски и изъяли оборудование для изготовления и упаковки сигарет без фильтра, станок для наклеивания марок акцизного налога, сырье для изготовления табачных изделий, незарегистрированное оружие и паспорт гражданина России. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 2,6 миллиона гривен. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных лиц и другие факты незаконной деятельности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Расследование ведется при содействии 31-го пограничного отряда, оперативном сопровождении управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области и процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры. Впрочем, конкретная квалификация противоправной деятельности в БЭБ пока не указывается.
Напомним также, что в апреле БЭБ обнаружило подпольное промышленное производство в Белгороде-Днестровском Одесской области табачных изделий, которые, в частности, контрабандным путем вывозились и в страны Евросоюза.