Экс-сотрудников табачной фабрики поймали на создании подпольного производства у границы с Молдовой (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Черновицкой области прекратило незаконную деятельность цеха по производству и упаковке сигарет в приграничном городе Могилев-Подольский Винницкой области.

Как говорится в сообщении ведомства, установлены два человека, которые обустроили производственные линии на территории недействующего промышленного предприятия. Фигуранты в прошлом работали на табачной фабрике, а один из них по профессии является технологом.

На той же фабрике они приобрели списанное оборудование, наняли трех человек и организовали масштабное производство фальсифицированных табачных изделий под товарными знаками известных в Украине брендов. Готовую продукцию дельцы планировали вывозить за границу с целью дальнейшего сбыта.

Сотрудники БЭБ провели обыски и изъяли оборудование для изготовления и упаковки сигарет без фильтра, станок для наклеивания марок акцизного налога, сырье для изготовления табачных изделий, незарегистрированное оружие и паспорт гражданина России. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 2,6 миллиона гривен. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных лиц и другие факты незаконной деятельности.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Расследование ведется при содействии 31-го пограничного отряда, оперативном сопровождении управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области и процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры. Впрочем, конкретная квалификация противоправной деятельности в БЭБ пока не указывается.

Напомним также, что в апреле БЭБ обнаружило подпольное промышленное производство в Белгороде-Днестровском Одесской области табачных изделий, которые, в частности, контрабандным путем вывозились и в страны Евросоюза.