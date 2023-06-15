Експрацівників тютюнової фабрики викрили на створенні підпільного виробництва біля кордону з Молдовою (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області припинило незаконну діяльність цеху з виробництва та пакування цигарок у прикордонному місті Могилів-Подільський Вінницької області.

Як ідеться в повідомленні відомства, встановлено двох осіб, які облаштували виробничі лінії на території недіючого промислового підприємства. Фігуранти в минулому працювали на тютюновій фабриці, а один з них за професією є технологом.

На тій же фабриці вони придбали списане обладнання, найняли трьох осіб та організували масштабне виробництво фальсифікованих тютюнових виробів під торговельними марками відомих в Україні брендів. Готову продукцію ділки планували вивозити за кордон з метою подальшого збуту.

Співробітники БЕБ провели обшуки та вилучили обладнання для виготовлення й пакування цигарок без фільтру, станок для наклеювання марок акцизного податку, сировину для виготовлення тютюнових виробів, незареєстровану зброю та паспорт громадянина Росії. Загальна вартість вилученого майна складає понад 2,6 мільйона гривень. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних осіб, а також інші факти незаконної діяльності.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Розслідування здійснюється за сприяння 31-го прикордонного загону, оперативного супроводу управління Служби безпеки України в Чернівецькій області та процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури. Втім, конкретну кваліфікацію протиправної діяльності у БЕБ наразі не вказують.

Нагадаємо також, що в квітні БЕБ викрило підпільне промислове виробництво у Білгороді-Дністровському Одеської області тютюнових виробів, які, зокрема, контрабандним шляхом вивозилися до країн Євросоюзу.