В Одесской области нашли подпольную сигаретную фабрику (ФОТО)

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили подпольное промышленное производство табачных изделий в Белгороде-Днестровском Одесской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлены четыре гражданина Украины, которые организовали незаконное производство сигарет без марок акцизного налога. Реализация контрафакта проходила в теневом секторе, что привело к уклонению от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах. Кроме того, готовая продукция контрабандным путем также вывозилась в страны Евросоюза.

Детективы БЭБ совместно с сотрудниками других правоохранительных органов провели обыски в складских помещениях, где был налажен полный цикл производства сигарет без фильтра.

По результатам обысков обнаружена и изъята линия по производству сигарет, станок для упаковки табачных изделий в пачки, другое оборудование, необходимое для незаконной деятельности, 2,2 тонны табака и почти 400 тысяч пачек готовой табачной продукции без марок акцизного налога. Бюро также опубликовало фото подпольного предприятия, в частности упаковок готовой продукции на румынском языке.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Сейчас проводится оценка стоимости подакцизной продукции и оборудования, подсчитывается нанесенный государству ущерб. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных лиц. Запланировано наложение ареста на изъятые товарно-материальные ценности и сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления.

Указанная деятельность квалифицирована по части 2 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), части 3 статьи 28 и части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору).

Расследование ведется БЭБ в сотрудничестве с оперативниками Черновицкого пограничного отряда Государственной пограничной службы, при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора. Силовую поддержку следственных действий обеспечивали пограничники отряда оперативного реагирования ДОЗОР.