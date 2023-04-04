В Украине обновят маркировку на пачках сигарет

Министерство здравоохранения завершает процесс имплементации директивы Еврокомиссии, в рамках этой работы обновляет маркировку с информированием о вреде курения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что Украина ввела маркировку в 2012 году и таким образом присоединилась к 42 странам, которые поступают так же. По словам заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, избраны варианты маркировки из Канады, Австралии, Таиланда и организаций Vital strategy и "Дети, свободные от табака".

"Мы проделали большую работу, чтобы собрать необходимое количество графических наборов медицинских предупреждений (текстовых и иллюстративных) для пачек табакосодержащих изделий, обращались ко всем прогрессивным странам. Среди полученных выбирали те, что показали наилучшую эффективность в других странах… Поэтому мы имеем необходимое количество вариантов наборов маркировку пачек и утвердим их в ближайшее время", - подчеркнул замминистра.

Минздрав также подчеркивает, что с 2012 года большинство форм рекламы табачных изделий запрещено в Украине, однако не урегулирована так называемая табачная выкладка – демонстрация изделий в точках продаж. Это создавало риск того, что дети и подростки могут активнее приобщаться к курению. Кроме того, не была урегулирована реклама вейпов и электронных сигарет. Поэтому с июля 2023 вступит в силу норма закона, запрещающая рекламу е-сигарет и устройств для нагрева табака.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявляет, что 20% заведений общественного питания в Украине нарушают антитабачное законодательство.