В Україні поновлять маркування на пачках цигарок

Міністерство охорони здоровʼя завершує процес імплементації директиви Єврокомісії, у межах цієї роботи оновлює маркування з інформуванням про шкоду куріння.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що Україна запровадила маркування в 2012 році і таким чином долучилася до 42 країн, що роблять так само. За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, обрано варіанти маркування з Канади, Австралії, Таїланду та організацій Vital strategy та "Діти, вільні від тютюну".

"Ми здійснили велику роботу, щоби зібрати необхідну кількість графічних наборів медичних попереджень (текстових та ілюстративних) для пачок тютюновмісних виробів, зверталися до всіх прогресивних країн. Серед отриманих обирали ті, що показали найкращу ефективність в інших країнах… Тож ми маємо необхідну кількість варіантів наборів маркування пачок і затвердимо їх найближчим часом", – наголосив заступник міністра.

МОЗ також підкреслює, що з 2012 року більшість форм реклами тютюнових виробів заборонена в Україні, проте не була врегульована так звана тютюнова викладка – демонстрація виробів у точках продажу. Це створювало ризики того, що діти й підлітки можуть активніше долучатися до куріння. Крім того, не було врегульовано рекламу вейпів та електронних сигарет. Тому від липня 2023 року набуде чинності норма закону, яка забороняє рекламу е-сигарет та приладів для нагрівання тютюну.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляє, що 20% закладів громадського харчування в Україні порушують антитютюнове законодавство.