В Раді кажуть, що 20% кафе й ресторанів України порушують антитютюновий закон: в чому головна проблема

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляє, що 20% закладів громадського харчування в Україні порушують антитютюнове законодавство.

Як зазначив нардеп, такі дані громадського моніторингу обговорювалися на круглому столі в його комітеті 29 березня. При цьому з закладів-порушників, за його словами, 88% порушують законодавство в частині куріння кальянів.

"Особливо критична ситуація із курінням кальянів. Серед порушників - переважно молодь, для якої куріння кальяну перетворилася на модну звичку", - зазначив депутат.

На круглому столі були присутні депутати-члени комітету, головний санітарний лікар України, представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, громадські організації.

Радуцький, зокрема, відзначив доповідь професора Газі Заатарі - голови дослідницької групи ВООЗ з регулювання тютюнових виробів щодо кальянів. За даними організації, в деяких країнах світу курять кальян 35% підлітків у віці 13-15 років.

"Особливо шкідливі в кальяні смоли, в яких присутні такі речовини та метали, як формальдегід, миш’як, хром та свинець. Завдяки смаковим добавкам курці відчувають приємний смак і навіть не здогадуються про шкоду для організму. За словами професора, одну затяжку кальяну можна прирівняти до однієї викуреної цигарки", - переказав нардеп.

За результатом зустрічі було затверджено резолюцію, серед ключових положень якої заклик до Міністерства охорони здоров'я прискорити затвердження механізму перевірки закладів громадського харчування на дотримання антитютюнового законодавства, до Держспоживслужби – провести роз’яснювальну роботу із бізнесом, а до громадських організацій – посилити інформаційну роз’яснювальну роботу серед громадян.

"Також зазначу, що потрібно посилювати інформаційну кампанію щодо антитютюнових змін у законодавстві. За даними опитування, лише 48% українців знають про нові заходи. Це критично низький показник", - підкреслив Радуцький.

Нагадаємо, що в грудні 2021 році Верховна Рада ухвалила закон, який посилює антитютюнові обмеження. Зокрема, прилади для нагріву прирівняли до цигарок, було заборонено рекламу пристроїв для куріння, заборонено цигарки із ароматизаторами, запроваджено медичне попередження на упаковці пристроїв для куріння, а на пачках цигарок його збільшили до 65% від площі упаковки.

Деякі його норми, серед яких стаття 13, набули чинності 11 липня 2022 року. Вона передбачає заборону куріння сигарет для нагрівання на рівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами у визначених громадських місцях — у транспорті, ресторанах, вокзалах, навчальних і робочих приміщеннях та інших місцях загального користування.