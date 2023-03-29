В Раде говорят, что 20% кафе и ресторанов Украины нарушают антитабачный закон: в чем главная проблема

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявляет, что 20% заведений общественного питания в Украине нарушают антитабачное законодательство.

Как отметил нардеп, подобные данные общественного мониторинга обсуждались на круглом столе в его комитете 29 марта. При этом из заведений-нарушителей, по его словам, 88% нарушают законодательство в части курения кальянов.

"Особо критическая ситуация - с курением кальянов. Среди нарушителей - преимущественно молодежь, для которой курение кальяна превратилось в модную привычку", - отметил депутат.

На круглом столе присутствовали депутаты-члены комитета, главный санитарный врач Украины, представители Всемирной организации здравоохранения, Центра общественного здоровья, Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, общественные организации.

Радуцкий, в частности, отметил доклад профессора Гази Заатари – главы исследовательской группы ВОЗ по регулированию табачных изделий по кальянам. По данным организации, в некоторых странах мира курят кальян 35% подростков в возрасте 13-15 лет.

"Особенно вредны в кальяне смолы, в которых присутствуют такие вещества и металлы, как формальдегид, мышьяк, хром и свинец. Благодаря вкусовым добавкам курильщики испытывают приятный вкус и даже не догадываются о вреде для организма. По словам профессора, одну затяжку кальяна можно приравнять к одной выкуренной сигаретой", - сказал нардеп.

По результатам встречи была утверждена резолюция, среди ключевых положений которой призыв к Министерству здравоохранения ускорить утверждение механизма проверки заведений общепита на соблюдение антитабачного законодательства, к Госпотребслужбе – провести разъяснительную работу с бизнесом, а к общественным организациям – усилить информационную разъяснительную работу среди граждан.

"Также отмечу, что нужно усиливать информационную кампанию по антитабачным изменениям в законодательстве. По данным опроса, только 48% украинцев знают о новых мерах. Это критически низкий показатель", - подчеркнул Радуцкий.

Напомним, что в декабре 2021 года Верховная Рада приняла закон, усиливающий антитабачные ограничения. В частности, приборы для нагрева приравняли к сигаретам, была запрещена реклама курительных устройств, запрещены сигареты с ароматизаторами, введено медицинское предупреждение на упаковке устройств для курения, а на пачках сигарет его увеличили до 65% от площади упаковки.

Некоторые его нормы, включая статью 13, вступили в силу 11 июля 2022 года. Она предусматривает запрет на курение сигарет для нагрева наравне с сигаретами, кальянами и электронными сигаретами в определенных общественных местах — в транспорте, ресторанах, вокзалах, учебных и рабочих помещениях и других местах общего пользования.