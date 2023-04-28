"Крышевали налоговики": в Украине разоблачили многомиллионную схему продажи нелегальных сигарет (ВИДЕО)

В Украине разоблачили масштабную схему по продаже нелегальных сигарет, к которой причастны руководители налогового областного уровня, прикрывавшие незаконный бизнес.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации правоохранителей, противоправную деятельность злоумышленники начали со второй половины 2022 года. Руководили схемой продажи нелегального табака организаторы из Одессы. Наиболее активно работала сеть в Одесской и Винницкой областях.

В частности, только в Винницкой области функционировало 27 точек по продаже контрафакта с фальсифицированной пометкой "дьюти-фри". Сумма от реализации сигарет только в одной области составляла десятки миллионов гривен ежемесячно, а бюджеты разных уровней недополучали миллионные налоги.

Правоохранители провели около полусотни обысков в Винницкой и Одесской областях. Проведены следственные действия в точках сбыта подакцизных товаров, в офисных помещениях организаторов, по месту жительства лиц, причастных к незаконной схеме, а также в Главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области.

По результатам обысков было выявлено и изъято свыше 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн, почти 1,5 млн грн наличными, документацию, свидетельствующую о проведении некачественных проверок табачных "точек", записи с "черной бухгалтерией", средства связи и носители информации.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении "руководителю" продажи контрафакта в Винницкой области в незаконном приобретении, хранении, сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204). Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Правоохранители изучают всю цепь функционирования противоправного бизнеса, устанавливают личности организаторов схемы и исполнителей на местах, проверяют происхождение подакцизных товаров.

Кроме того, досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Налоговикам в нескольких областях может грозить до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований разоблачили канал незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, организованного жителем Харьковской области.