- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
В Одесской области подделывали парфюмерию мировых брендов (ФОТО)
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили масштабное производство полного цикла контрафактной парфюмерной продукции известных мировых брендов. Изъято товаров и оборудования на 70 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что в ходе обысков найдено 40 тысяч флаконов готовой фальсифицированной продукции известных мировых брендов.
В общей сложности правоохранители изъяли около 50 наименований.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также изъято оборудование, обеспечивающее массовое производство: автоматизированная установка для разлива и смешивания жидкостей, печатный станок, емкости с соответствующим концентратом и сырьем, полиграфия, упаковочная пленка, спреи и флаконы для разливной парфюмерии.
В общей сложности детективы БЭБ совместно с ДСР Нацполиции в Одесской области провели 19 обысков на производстве, складах, точках реализации и по местам жительства причастных лиц.
"Схему по производству парфюмерии осуществляла организованная преступная группа лиц, в состав которой входили уроженцы Сирийской Арабской Республики. Они оборудовали несколько мест производства и привлекли к исполнению и граждан Украины. Каждой из членов группировки была отведена определенная роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта", - отмечают в БЭБ.
Реализация продукции производилась не только на территории Одесской области, но и по всей Украине. Поддельную парфюмерию продавали оптом и в розницу через интернет-сайты, телеграмм-каналы и в торговых точках рынка "7 километр".
Напомним, ранее на Закарпатье разоблачили семейный бизнес по торговле фальсифицированным "итальянским" кофе