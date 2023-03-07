В Одесской области подделывали парфюмерию мировых брендов (ФОТО)

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили масштабное производство полного цикла контрафактной парфюмерной продукции известных мировых брендов. Изъято товаров и оборудования на 70 млн. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что в ходе обысков найдено 40 тысяч флаконов готовой фальсифицированной продукции известных мировых брендов.

В общей сложности правоохранители изъяли около 50 наименований.

Также изъято оборудование, обеспечивающее массовое производство: автоматизированная установка для разлива и смешивания жидкостей, печатный станок, емкости с соответствующим концентратом и сырьем, полиграфия, упаковочная пленка, спреи и флаконы для разливной парфюмерии.

В общей сложности детективы БЭБ совместно с ДСР Нацполиции в Одесской области провели 19 обысков на производстве, складах, точках реализации и по местам жительства причастных лиц.

"Схему по производству парфюмерии осуществляла организованная преступная группа лиц, в состав которой входили уроженцы Сирийской Арабской Республики. Они оборудовали несколько мест производства и привлекли к исполнению и граждан Украины. Каждой из членов группировки была отведена определенная роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта", - отмечают в БЭБ.

Реализация продукции производилась не только на территории Одесской области, но и по всей Украине. Поддельную парфюмерию продавали оптом и в розницу через интернет-сайты, телеграмм-каналы и в торговых точках рынка "7 километр".

Напомним, ранее на Закарпатье разоблачили семейный бизнес по торговле фальсифицированным "итальянским" кофе