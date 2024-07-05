Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ після чергового траншу

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) розміром 2,2 млрд доларів у межах чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF) борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд доларів.

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Про це з посиланням на дані на сайті фонду повідомляє Liga.net.

З цього виходить, що Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.

Протягом багатьох років найбільшим боржником перед МВФ залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд доларів, однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром 44 млрд доларів. На сьогоднішній день заборгованість Аргентини перед МВФ складає 40,94 млрд доларів.

Видання пише, що тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить 13,59 млрд доларів, що на 0,26 млрд доларів менше за борг України.

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. Загалом непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.

Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала 150,44 млрд доларів.

Які країни у списку великих боржників

Згідно даних на сайті МВФ, до великих боржників належать також:

Еквадор (8,55 млрд доларів),

Пакистан (8,37 млрд доларів),

Ангола (3,95 млрд доларів),

Колумбія (3,71 млрд доларів),

Кенія (3,39 млрд доларів),

Гана (3,05 млрд доларів),

Кот-д'Івуар (3,04 млрд доларів),

Бангладеш (2,84 млрд доларів),

Коста-Рика (2,67 млрд доларів).

З європейських країн, крім України, борг перед МВФ мають:

Сербія (1,25 млрд доларів),

Молдова (910,40 млн доларів),

Грузія (569,89 млн доларів),

Північна Македонія (361,32 млн доларів),

Вірменія (294,38 млн доларів),

Боснія і Герцеговина (265,86 млн доларів),

Албанія (200,34 млн доларів),

Косово (78,41 млн доларів),

Чорногорія (39,95 млн доларів).

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму 15,6 млрд доларів.

Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів було виділено на початку квітня 2023 року, а другий, на 890 млн доларів, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі 900 млн доларів Україна отримала 14 грудня 2023 року.

У березні 2024 року після третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду.

На 2024 рік передбачено ще два транші по 1,3 млрд доларів на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: 912 млн доларів на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по 1,288 млрд доларів.

Із початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. Вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.

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