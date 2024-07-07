Експерти розповіли, чи буде дефолт в Україні, якщо не вдасться домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу

Україна має домовитися з іноземними кредиторами до 1 серпня щодо реструктуризації державного боргу. Але, як вважають експерти, дефолту не буде, навіть якщо українська влада не зможе переконати власників єврооблігацій, які вимагають повернення тіла кредиту.

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Кредитори розуміють, що обслуговувати борги ми не можемо

Як заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, дефолту не буде, адже для цього немає жодних підстав.

"Мова йде лише про перемовини, які тривають з нашими кредиторами, власниками євробондів, які були випущені Україною в різні періоди на суму близько 20 мільярдів доларів. Деякі кредитори наполягають не на перенесенні строку обслуговування боргу, як було зроблено у 2022 році на 2 роки, а на певній реструктуризації. Причому на реструктуризації на непоганих для України умовах, яка полягає в тому, що більша частина боргу списується, а ми погоджуємося на обслуговування боргу", - пояснив Гетманцев.

Він переконаний, що українській владі вдасться домовитися, оскільки кредитори розуміють, що обслуговувати сьогодні ці борги Україна не може.

Гетманцев уточнив, що якби держава обслуговувала борг, то у 2024 році треба було сплатити 4,5 мільярди доларів на тіло та відсотки, але таких грошей в бюджеті немає.

"Все, що ми заробляємо податками, ми спрямовуємо на фінансування армії, безпеки та оборони. Тому і ми, і кредитори розуміють, що цей варіант є неможливим і тому саме реструктуризація або перенесення строків обслуговування боргів ще на два роки є сьогодні на столі. Обов'язково один з цих варіантів переможе, і це питання буде вирішеним. Тут не повинно бути жодних маніпуляцій", - підкреслив Гетманцев.

Дефолту не буде, навіть якщо не вдасться домовитися

Дефолту не буде, навіть якщо Україна не зможе домовитися з приватними кредиторами, які вимагають повернення тіла кредиту, вважає членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Вона нагадала, що приватні кредитори, по яким настає строк виплати за облігаціями, вимагають повернення тіла кредиту – 20 млрд доларів (13,5 млрд доларів відсотків і тіла кредиту з них, в тому числі у 2024 році – 4,5 млрд доларів ).

"Наша переговорна група намагалася зменшити заборгованість тіла кредиту на 60%, але кредитори з цим не погодилися. У меморандумі з МВФ вказано, що до кінця серпня 2024 вони планують досягти домовленості з комерційними кредиторами", - розповіла Южаніна.

Вона переконана, що якийсь компроміс буде знайдено.

"Можливо поки що сторони вичікують і хочуть виграти якнайкращі умови для себе. Але усім зрозуміло, що де-юре дефолту не буде", - вважає Южаніна.

Народна депутатка відзначила, що що дуже добре, що влада спромоглася виконати або перенести строки виконання певних зобов’язань.

"Ми отримали 2,2 млрд від МВФ, які були нам вкрай необхідні. Але про якусь стабільну ситуацію в економіці говорити зарано", - наголосила народна депутатка.

Зауважимо, за січень-травень 2024 року Україна витратила 101,7 млрд грн на обслуговування державного боргу. Ця сума перевищує видатки на закупівлю військової техніки, озброєння та боєприпасів для Збройних Сил, які становили 101,3 млрд грн за цей період.

Україна веде переговори про часткове списання держборгу

Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання державного боргу. Переговори найближчим часом будуть публічними.

Україні дуже важливо забезпечити реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів, при чому інвестори планують отримувати від України 500 мільйонів відсоткових виплат щорічно.

Зазначимо, що ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів.

Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.