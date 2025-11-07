Реструктуризация ВВП-варрантов: Марченко объяснил, почему Украина не соглашается на новые условия

Министерство финансов сообщило, что переговоры с владельцами ВВП-варрантов, проведенные с 16 октября по 5 ноября, не привели к согласованию экономических условий реструктуризации этих инструментов. Глава министерства объяснил, почему так произошло.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на его заявление.

По его словам, Украина предлагала обмен ВВП-варрантов на новые еврооблигации серии C с коэффициентом обмена 1,26, постепенным купоном 2,5-6% и денежной выплатой в размере 6 центов на 1 доллар номинала для стимулирования участия в обмене.

Предложение также предусматривало механизм восстановления стоимости для уменьшения рисков инвесторов при повторной реструктуризации.

"Потери от войны для Украины чрезвычайно велики, однако мы не планируем добавлять в список потерь доверие инвесторов", - подчеркнул Марченко.

Министр отметил, что предложение Комитета собственников предусматривает значительное увеличение госдолга, сокращение срока погашения и высшие купоны — условия, которые Украина не может принять в рамках программы МВФ и обязательств перед международными партнерами.

Из-за отсутствия прогресса в достижении согласия по экономическим аспектам Украина отказалась делать дальнейшие предложения Комитета собственников, подтвердив готовность продолжать конструктивные переговоры со всеми собственниками ВВП-варрантов для обеспечения долгосрочной долговой устойчивости и макроэкономической стабильности.

Министр подчеркнул, что даже во время войны Украина остается преданной диалогу и поиску взаимовыгодных решений с инвесторами для поддержки восстановления экономики по окончании агрессии РФ.

Напомним, предварительные переговоры о реструктуризации этих обязательств с ключевой группой кредиторов провалились в апреле.

Еще в 2024 году президент Владимир Зеленский утвердил закон, разрешающий Кабинету министров временно останавливать выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Этот закон стал важным шагом для подготовки к реструктуризации долга.