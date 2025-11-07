Украина прекратила переговоры с владельцами ВВП-варрантов: не договорились о реструктуризации

С 16 октября по 5 ноября представители Украины провели переговоры со специальным комитетом, в который входят институциональные владельцы ВВП-варрантов. Стороны безрезультатно обменялись предложениями по их реструктуризации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Переговоры прекратились

В Министерстве финансов отметили, что стороны совместно решили прекратить ограниченные переговоры, не придя к окончательному согласию относительно условий потенциальной реструктуризации ВВП-варрантов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Украина планирует продолжать взаимодействие с собственниками варрантов и рассмотреть все доступные варианты реструктуризации, отвечающие трем ранее заявленным целям.

восстановление долговой устойчивости в соответствии с программой с МВФ;

обязательствам, взятым при реструктуризации еврооблигаций в августе 2024 года, относительно надлежащего распределения бремени между всеми коммерческими требованиями в рамках реструктуризации;

утвержденным 27 августа 2024 года правительством моратория на выплаты по варрантам с 31 мая 2025 года до завершения их реструктуризации.

Что предлагала Украина кредиторам

Повторное предложение Украины в ходе этих переговоров заключалось в обмене варрантов на частичную денежную выплату и новую серию суверенных облигаций ("Облигации типа C") и была предметом дальнейшей оценки и одобрения как МВФ, так и Парижским клубом кредиторов Украины на предмет соответствия обязательствам Украины возобновить устойчивость.

Этот пакет включал компенсацию за пропущенный платеж по варрантам за 2023 год, который должен быть осуществлен 2 июня 2025 года, но уже не предусматривал дальнейшую компенсацию владельцам варрантов по этому пропущенному платежу.

Согласно предложению Украины, владельцы ВВП-варрантов в случае согласия получили в $60 за варранты условной стоимостью $1000.

Облигации типа C должны быть погашены тремя равными частями 30 января 2030, 2031 и 2032 годов. Проценты по ним уплачивались бы раз в полгода по ставкам:

на 2026-2027 годы – 2,50%,

2028-2029 годы – 4%,

2030-2032 годы – 6,00%.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, ВВП-варранты 6 ноября подорожали на 1,55% и котируются по курсу 85,2% от условного номинала.

Предварительные переговоры о реструктуризации этих обязательств с ключевой группой кредиторов провалились в апреле .

Напомним, еще в 2024 году президент Владимир Зеленский утвердил закон, разрешающий Кабинету Министров временно останавливать выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Этот закон стал важным шагом для подготовки к реструктуризации долга.

СПРАВКА:

ВВП-варранты – это ценные бумаги, которые выпускает государство и выплаты по которым зависят от темпов экономического роста (ВВП) страны. Они были выпущены Украиной в 2015 году во время реструктуризации госдолга как условное обязательство перед кредиторами. Выплаты производятся только в случае превышения определенных показателей роста ВВП, а их размер зависит от темпов роста экономики.

Какой долг

По данным Минфина, на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8,024 трлн. (или 194,2 млрд дол. США ), в частности:

внешний долг – 6,063 трлн грн (75,6%), или 146,8 млрд дол. США;

внутренний долг – 1,96 трлн грн (24,4%), или 47,5 млрд дол. США.

В сентябре 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 78,4 млрд. грн. (или 1,63 млрд. долл. США).