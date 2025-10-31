Государственный долг Украины увеличился на 1,63 млрд долларов за месяц

В сентябре 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 78,4 млрд. грн. (или 1,63 млрд. долл. США).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство финансов.

В ведомстве отмечают, что правительству удается снижать стоимость обслуживания долга и продлевать срок его погашения.

Какой долг

По данным Минфина, по состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8,024 трлн грн (или 194,2 млрд долл. США ), в частности:

внешний долг – 6,063 трлн грн (75,6%), или 146,8 млрд дол. США;

внутренний долг – 1,96 трлн грн (24,4 %), или 47,5 млрд дол. США.

В сентябре 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 78,4 млрд. грн. (или 1,63 млрд. долл. США). Рост произошел, прежде всего, за счет увеличения государственного внешнего долга, в частности, благодаря получению льготного финансирования от Европейского Союза, Всемирного банка и правительств стран-партнеров.

В то же время в сентябре 2025 года государственный внутренний долг сократился на 0,3 млрд гривен.

По состоянию на 30 сентября 2025 г. средневзвешенная ставка государственного долга уменьшилась до 4,86% с 4,95% в прошлом месяце, а средний срок до погашения вырос до 12,7 лет с 12,64 в августе 2025 года.

Кому виноваты

В Минфине отмечают, что большую часть государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств – 64%.

Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 23%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 8%, ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений – около 5%.

В структуре государственного и гарантированного долга по валюте наибольшая доля приходится на евро – 41,5%, далее – гривна (22,8%) и доллар США (22,7%).

Доли Специальных прав заимствования (СДР) и других валют (английские фунты стерлингов, канадские доллары, японские иены) составляют 9,7% и 3,3% соответственно.

Напомним, в течение августа 2025 года долг Украины вырос на 177,41 млрд грн, что в долларовом эквиваленте составило 6,58 млрд дол. США.

В первом полугодии 2025 года расходы на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга достигли 510,9 млрд грн, что на четверть больше, чем в прошлом. Каждая шестая гривна бюджетных поступлений шла именно на эти цели.