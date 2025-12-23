Украина вышла из зоны "ограниченного дефолта": Fitch повысило кредитный рейтинг

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины по "ограниченному дефолту" после того, как страна объявила о договоренности с кредиторами по обмену ВВП-варрантов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится насайте агентства.

Решение связано с успешной реструктуризацией долговых обязательств и возобновлением доверия со стороны международных кредиторов.

Сейчас Fitch оценивает Украину на уровне CCC, что на восемь ступеней ниже инвестиционного уровня.

Fitch также отмечает положительную роль финансовой поддержки Евросоюза, который согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, что позволит покрыть финансовые потребности более чем на год вперед, что значительно снижает краткосрочные риски для стабильности госдолга.

Аналитики Fitch подчеркнули, что повышение рейтинга "отражает оценку Fitch, что Украина нормализовала отношения с подавляющим большинством своих внешних коммерческих кредиторов".

В целом, Украина уже реструктурировала 94% суверенного коммерческого долга.

Кредитный рейтинг Украины на уровне "Restricted Default" (ограниченный дефолт) держался с августа 2024 года после того, как государство начало реструктуризацию долга по еврооблигациям.

Украина успешно реструктуризировала ВВП-варранты

Украина завершила сложную реструктуризацию государственных деривативов, привязанных к ВВП варрантов, получив беспрецедентную поддержку инвесторов.

Предложение о конвертации было поддержано 99% владельцев ВВП-варрантов. В рамках соглашения, о котором сообщило Министерство финансов Украины, ценные бумаги на сумму почти 2,6 млрд долларов обменяют на облигации на сумму 3,5 млрд. долларов.

СПРАВКА:

ВВП-варранты – это ценные бумаги, которые выпускает государство и выплаты по которым зависят от темпов экономического роста (ВВП) страны. Они были выпущены Украиной в 2015 году во время реструктуризации госдолга как условное обязательство перед кредиторами. Выплаты производятся только в случае превышения определенных показателей роста ВВП, а их размер зависит от темпов роста экономики.