Fitch ухудшило прогноз для Euroclear из-за плана ЕС по российским активам

Рейтинговое агентство Fitch поместило Euroclear Bank в список "рейтингового наблюдения с отрицательным прогнозом". Причиной стали потенциальные юридические и ликвидные риски, связанные с планами Европейского Союза использовать иммобилизованные российские активы для предоставления Украине репарационного кредита.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В Fitch отметили, что риски могут возрасти при недостаточной правовой защите и механизмах управления ликвидностью. В частности, агентство предупреждает о возможном несоответствии сроков активов и обязательств в балансе Euroclear, если обязательства российского центрального банка станут платежными.

Бельгийская компания Euroclear в ответ заявила, что решение Fitch свидетельствует о необходимости большей ясности и детализации предложенного механизма репарационного кредита для Украины. В компании подчеркнули, что готовятся к нескольким сценариям развития событий и уверены в способности управлять рисками при условии надлежащих мер предосторожности.

Европейский Союз, ища источники финансирования оборонных и бюджетных потребностей Украины в 2026-2027 годах, рассматривает возможность использования до 165 млрд евро активов российского центрального банка, замороженных в Европе, без их формальной конфискации.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Euroclear сохранял облигации российского центробанка. После наступления срока их погашения средства остались на счетах депозитария из-за санкций ЕС и инвестируются в Европейском центральном банке в виде депозитов овернайт.

Согласно плану ЕС, Euroclear может быть обязан инвестировать эти средства в безкупонные облигации, выпущенные Европейской комиссией. Полученные ресурсы планируют направить на кредит Украине, который должен быть погашен после получения военных репараций от России по предстоящему мирному соглашению.

Fitch сообщило, что примет окончательное решение по рейтингу Euroclear после появления достаточной ясности по политическим решениям и практической реализации механизма репарационного кредита. Этот вопрос может быть обсужден на саммите ЕС в четверг и пятницу.

Решение агентства влияет на долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Euroclear Bank и Euroclear Holding на уровне "AA", краткосрочные рейтинги "F1+", рейтинги жизнеспособности "aa" и рейтинги долга

Напомним, ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.