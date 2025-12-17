Fitch погіршило прогноз для Euroclear через план ЄС щодо російських активів

Рейтингове агентство Fitch помістило Euroclear Bank до списку "рейтингового спостереження з негативним прогнозом". Причиною стали потенційні юридичні та ліквіднісні ризики, пов’язані з планами Європейського Союзу використати іммобілізовані російські активи для надання Україні репараційного кредиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

У Fitch зазначили, що ризики можуть зрости у разі недостатнього правового захисту та механізмів управління ліквідністю. Зокрема, агентство попереджає про можливу невідповідність строків активів і зобов’язань у балансі Euroclear, якщо зобов’язання російського центрального банку стануть платіжними.

Бельгійська компанія Euroclear у відповідь заявила, що рішення Fitch свідчить про потребу в більшій ясності та деталізації запропонованого механізму репараційного кредиту для України. У компанії наголосили, що готуються до кількох сценаріїв розвитку подій та впевнені у здатності управляти ризиками за умови належних запобіжних заходів.

Європейський Союз, шукаючи джерела фінансування оборонних і бюджетних потреб України у 2026–2027 роках, розглядає можливість використання до 165 млрд євро активів російського центрального банку, заморожених у Європі, без їхньої формальної конфіскації.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Euroclear зберігав облігації російського центробанку. Після настання строку їх погашення кошти залишилися на рахунках депозитарію через санкції ЄС і наразі інвестуються в Європейському центральному банку у вигляді депозитів овернайт.

За планом ЄС, Euroclear може бути зобов’язаний інвестувати ці кошти в безкупонні облігації, випущені Європейською комісією. Отримані ресурси планують спрямувати на кредит Україні, який має бути погашений після отримання воєнних репарацій від Росії за умовами майбутньої мирної угоди.

Fitch повідомило, що ухвалить остаточне рішення щодо рейтингу Euroclear після появи достатньої ясності щодо політичних рішень і практичної реалізації механізму репараційного кредиту. Це питання можуть обговорити на саміті ЄС у четвер і п’ятницю.

Наразі рішення агентства впливає на довгострокові рейтинги дефолту емітента Euroclear Bank та Euroclear Holding на рівні "AA", короткострокові рейтинги "F1+", рейтинги життєздатності "aa" та рейтинги боргу

Нагадаємо, раніше Центробанк Росії подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear через плани Єврокомісії використати його заморожені активи для "репараційного кредиту" Україні. Проте Єврокомісія відкинула цей позов. У ЄК назвали позов "спекулятивним" і таким, що не має юридичних підстав.