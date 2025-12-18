Украина успешно реструктуризировала ВВП-варранты: государство сэкономит миллиарды долларов

Украина завершила сложную реструктуризацию государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП варрантов), на сумму 2,6 млрд долларов США, получив беспрецедентную поддержку инвесторов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Владельцы ВВП-варрантов поддержали предложение Украины обменять их на обычные государственные облигации.

Отмечается, что после проведения комплексных переговоров с владельцами ВВП варрантов, 99,06% из них поддержали соглашение о реструктуризации, превышающее необходимый порог 75%.

Это означает, что Украина конвертирует почти весь непогашенный номинальный объем ВВП варрантов в новый класс облигаций С со сроком погашения в 2032 году на сумму 3,497 млрд долларов. США (а небольшая часть — в облигации В со сроками погашения в 2030 и 2034 годах на сумму около 34 млн долл. США) в соответствии с условиями предложения.

В рамках этой транзакции Украина также аннулирует ВВП варрантов на сумму 604 млн дол. США, находящиеся в собственности государства. Таким образом, Украина полностью выводит из обращения этот инструмент.

Устранение финансовых рисков

В ведомстве отметили, что ликвидация ВВП-варрантов является стратегическим шагом для обеспечения макроэкономической стабильности. Этот инструмент, выпущенный в 2015 году, предусматривал неограниченные выплаты в случае экономического роста более 3%, что создавало угрозу потери от 6 до 20 млрд. долларов бюджетных средств к 2041 году.

Особо критической ситуация стала в 2023 году, когда технический рост экономики на 5,3% после масштабного падения заставил Украину начислить выплаты в размере 643 млн долларов. Это требование было полностью урегулировано в пределах текущей транзакции.

"Эта реструктуризация позволит Украине сэкономить миллиарды долларов потенциальных выплат в период послевоенного восстановления. Конвертация ВВП варрантов в стандартные долговые инструменты с механизмом агрегирования обеспечивает прогнозируемость и уменьшает долгосрочную волатильность государственных финансов", – подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

Справка

ВВП-варранты — это ценные бумаги, выпускаемые государством и выплаты по которым зависят от темпов экономического роста (ВВП) страны. Они были выпущены Украиной в 2015 году во время реструктуризации госдолга как условное обязательство перед кредиторами. Выплаты производятся только в случае превышения определенных показателей роста ВВП, а их размер зависит от темпов роста экономики.

Напомним, недавно правительство Украины и владельцы варрантов ВВП страны возобновили переговоры по потенциальной реструктуризации ценных бумаг. На предварительных переговорах этого месяца стороны не смогли договориться об условиях реструктуризации долга на сумму 3,2 миллиарда долларов.

В начале декабря Украина достигла договоренности со Специальным комитетом владельцев ВВП-варрантов по обмену ценных бумаг номинальной суммой $2,59 млрд на новые амортизированные еврооблигации с погашением в 2030-2032 годах и выплатой денежного вознаграждения до 7%.