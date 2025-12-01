Украина предлагает обменять ВВП-варранты на новые еврооблигации с премией до 7%

Украина официально объявила условия обмена своих ВВП-варрантов (на номинальную сумму $2,59 млрд) на новые амортизированные еврооблигации. Владельцы, которые согласятся на обмен, получат существенное денежное вознаграждение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Основные условия обмена

Согласно предложению, обмен ВВП-варрантов произойдет с коэффициентом 1,34. Владельцы получат новые амортизированные еврооблигации Украины серии B с окончательным погашением в 2030-2032 годах.

Погашение основной суммы новых облигаций будет происходить поэтапно:

45% - 1 февраля 2030 года.

- 1 февраля 2030 года. 45% - 1 февраля 2031 года.

- 1 февраля 2031 года. 10% - 1 февраля 2032 года.

Ставка по новым облигациям установлена поэтапно:

4% годовых - до 1 февраля 2027 года.

- до 1 февраля 2027 года. 5,5% - до 1 августа 2029 года.

- до 1 августа 2029 года. 7,25% годовых – до окончательного погашения.

Решение об обмене ожидается 22 декабря, при этом необходимый кворум для его принятия составляет 75% от общей номинальной суммы варрантов. В

Владельцы ВВП-варрантов, которые согласятся на обмен в период раннего срока согласия – до 12 декабря включительно, получат дополнительно денежное вознаграждение 7% ($70 за каждые $1000 номинальной суммы ВВП-варрантов), тогда как сделающие это с 13 по 17 декабря включительно – 4,5%.

Сообщается, что владельцы, которые не согласятся на обмен, в случае его утверждения получат другие еврооблигации (серии Б, выпущенные в 2024 году) с суммарным коэффициентом 1,36: по 0,68 в облигациях с погашением в 2030 и 2034 годах. Процентная ставка по этим облигациям будет нулевой до 1 февраля 2027 года.

Справка

ВВП-варранты – это ценные бумаги, которые выпускает государство и выплаты по которым зависят от темпов экономического роста (ВВП) страны. Они были выпущены Украиной в 2015 году во время реструктуризации госдолга как условное обязательство перед кредиторами. Выплаты производятся только в случае превышения определенных показателей роста ВВП, а их размер зависит от темпов роста экономики.

Напомним, недавно правительство Украины и владельцы варрантов ВВП страны возобновили переговоры по потенциальной реструктуризации ценных бумаг. На предварительных переговорах этого месяца стороны не смогли договориться об условиях реструктуризации долга на сумму 3,2 миллиарда долларов.