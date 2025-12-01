Україна пропонує обміняти ВВП-варанти на нові єврооблігації з премією до 7%

Україна офіційно оголосила умови обміну своїх ВВП-варантів (на номінальну суму $2,59 млрд) на нові амортизовані єврооблігації. Власники, які погодяться на обмін, отримають суттєву грошову винагороду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Основні умови обміну

Згідно з пропозицією, обмін ВВП-варантів відбудеться з коефіцієнтом 1,34. Власники отримають нові амортизовані єврооблігації України серії B з кінцевим погашенням у 2030–2032 роках.

Погашення основної суми нових облігацій відбуватиметься поетапно:

45% — 1 лютого 2030 року.

— 1 лютого 2030 року. 45% — 1 лютого 2031 року.

— 1 лютого 2031 року. 10% — 1 лютого 2032 року.

Ставка за новими облігаціями встановлена поетапно:

4% річних — до 1 лютого 2027 року.

— до 1 лютого 2027 року. 5,5% — до 1 серпня 2029 року.

— до 1 серпня 2029 року. 7,25% річних — до остаточного погашення.

Рішення про обмін очікується 22 грудня, при цьому необхідний кворум для його прийняття складає 75% від загальної номінальної суми варантів. В

Власники ВВП-варантів, які погодиться на обмін в період раннього терміну згоди – до 12 грудня включно, отримають додатково грошову винагороду 7% ($70 за кожні $1000 номінальної суми ВВП-варантів), тоді як ті, хто зроблять це з 13 по 17 грудня включно – 4,5%.

Повідомляється, що власники, які не погодяться на обмін, у разі його затвердження, отримають інші єврооблігації (серії Б, випущені у 2024 році) із сумарним коефіцієнтом 1,36: по 0,68 у облігаціях із погашенням у 2030 та 2034 роках. Процентна ставка за цими облігаціями буде нульовою до 1 лютого 2027 року.

Довідка

ВВП-варанти — це цінні папери, які випускає держава і виплати за якими залежать від темпів економічного зростання (ВВП) країни. Вони були випущені Україною у 2015 році під час реструктуризації державного боргу як умовне зобов'язання перед кредиторами. Виплати здійснюються лише у разі перевищення певних показників зростання ВВП, а їх розмір залежить від темпів зростання економіки.

Нагадаємо, нещодавно уряд України та власники варантів ВВП країни відновили переговори щодо потенційної реструктуризації цінних паперів. На попередніх переговорах цього місяця сторони не змогли домовитися про умови реструктуризації боргу на суму 3,2 мільярда доларів.