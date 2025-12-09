Владельцы ВВП-варрантов поддержали предложение Украины по реструктуризации

Украина достигла договоренности со Специальным комитетом владельцев ВВП-варрантов по обмену ценных бумаг номинальной суммой $2,59 млрд на новые амортизированные еврооблигации с погашением в 2030-2032 годах и выплатой денежного вознаграждения до 7%. Комитет подтвердил поддержку пересмотренного предложения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Киев достиг согласия по обмену ВВП-варрантов

"Украина и члены Специального комитета достигли согласия относительно условий предложения (об обмене) и условий новых ценных бумаг, а Специальный комитет подтвердил свою поддержку условий измененного и пересмотренного предложения", - говорится в биржевом сообщении.

Согласно сообщению, изменения также обсуждались с владельцами ВВП-варрантов вне Специального комитета.

Новые ценные бумаги будут предусматривать положение о "Сумме восстановления убытков", что гарантирует немедленную выплату указанной суммы в случае наступления определенных условий. К таким условиям относится, в частности, неуплата основной суммы или процентов по еврооблигациям C, введение моратория на них или включение их в процесс реструктуризации других еврооблигаций.

Одновременно с целью поддержки конструктивных, долгосрочных отношений с держателями еврооблигаций класса A и B, выпущенных 30 августа 2024 года во время реструктуризации еврооблигаций, Украина обязалась провести Опрос по такому условию.

В связи с изменениями Украина продлила срок раннего предложения обмена, по которому владельцы ВВП-варрантов получат наибольшее денежное вознаграждение, с 12 декабря по 15 декабря, в то время как другие условия остались неизменными.

О договоренностях

1 декабря Украина предложила владельцам ВВП-варрантов номинальной суммой $2,591 млрд. обменять их на новые амортизированные еврооблигации Украины С с коэффициентом 1,34 и выплатить денежное вознаграждение до 7%. Новые облигации предполагают погашение 45% основной суммы 1 февраля 2030 и 2031 годов, а остатка 10% - 1 февраля 2032 года.

Ставка по облигациям будет составлять 4% годовых к 1 февраля 2027 года, 5,5% годовых к 1 августа 2029 года и 7,25% годовых к концу срока погашения.

По данным переговоров с 25 по 30 ноября, Украина и Специальный комитет владельцев ВВП-варрантов достигли значительного прогресса в условиях обмена, но работа над полным согласием будет продолжаться в ближайшие дни, чтобы до 5 декабря внести соответствующие изменения в Меморандум об обмене.

В случае участия в обмене собственников более 50% ВВП-варрантов Украина планирует провести их делистинг.

Справка

ВВП-варанты — это ценные бумаги, выпускаемые государством и выплаты по которым зависят от темпов экономического роста (ВВП) страны. Они были выпущены Украиной в 2015 году во время реструктуризации госдолга как условное обязательство перед кредиторами. Выплаты производятся только в случае превышения определенных показателей роста ВВП, а их размер зависит от темпов роста экономики.

Напомним, недавно правительство Украины и владельцы варрантов ВВП страны возобновили переговоры по потенциальной реструктуризации ценных бумаг. На предварительных переговорах этого месяца стороны не смогли договориться об условиях реструктуризации долга на сумму 3,2 миллиарда долларов.