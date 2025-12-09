Власники ВВП-варантів підтримали пропозицію України з реструктуризації

Україна досягла домовленості зі Спеціальним комітетом власників ВВП-варантів щодо обміну цінних паперів номінальною сумою $2,59 млрд на нові амортизовані єврооблігації з погашенням у 2030–2032 роках і виплатою грошової винагороди до 7%. Комітет підтвердив підтримку переглянутої пропозиції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Київ досяг згоди щодо обміну ВВП-варантів

"Україна та члени Спеціального комітету досягли згоди щодо умов пропозиції (щодо обміну) та умов нових цінних паперів, а Спеціальний комітет підтвердив свою підтримку умов зміненого та переглянутої пропозиції", – йдеться в біржовому повідомлені.

Згідно з повідомленням, зміни також обговорювалися з власниками ВВП-варантів поза межами Спеціального комітету.

Нові цінні папери передбачатимуть положення про "Суму відновлення збитків", що гарантує негайну виплату зазначеної суми у разі настання певних умов. До таких умов відноситься, зокрема, несплата основної суми або відсотків за єврооблігаціями C, введення мораторію на них або включення їх до процесу реструктуризації інших єврооблігацій.

Одночасно з метою підтримки конструктивних, довгострокових відносин з власниками єврооблігацій класу A та B, випущених 30 серпня 2024 року під час реструктуризації єврооблігацій, Україна зобов’язалася провести Опитування щодо такої умови.

У зв’язку зі змінами Україна продовжила термін ранньої пропозиції обміну, за якою власники ВВП-варантів отримають найбільшу грошову винагороду, з 12 грудня до 15 грудня, тоді як інші умови залишилися незмінними.

Про домовленості

1 грудня Україна запропонувала власникам ВВП-варантів номінальною сумою $2,591 млрд обміняти їх на нові амортизовані єврооблігації України С із коефіцієнтом 1,34 та виплатити грошову винагороду до 7%. Нові облігації передбачають погашення 45% основної суми 1 лютого 2030 і 2031 років, а залишку 10% — 1 лютого 2032 року.

Ставка за облігаціями становитиме 4% річних до 1 лютого 2027 року, 5,5% річних до 1 серпня 2029 року та 7,25% річних до кінця терміну погашення.

За даними переговорів із 25 по 30 листопада, Україна та Спеціальний комітет власників ВВП-варантів досягли значного прогресу щодо умов обміну, але робота над повною згодою триватиме найближчими днями, щоб до 5 грудня внести відповідні зміни до Меморандуму про обмін.

У разі участі в обміні власників понад 50% ВВП-варантів Україна планує провести їх делістинг.

Довідка

ВВП-варанти — це цінні папери, які випускає держава і виплати за якими залежать від темпів економічного зростання (ВВП) країни. Вони були випущені Україною у 2015 році під час реструктуризації державного боргу як умовне зобов'язання перед кредиторами. Виплати здійснюються лише у разі перевищення певних показників зростання ВВП, а їх розмір залежить від темпів зростання економіки.

Нагадаємо, нещодавно уряд України та власники варантів ВВП країни відновили переговори щодо потенційної реструктуризації цінних паперів. На попередніх переговорах цього місяця сторони не змогли домовитися про умови реструктуризації боргу на суму 3,2 мільярда доларів.