Україна успішно реструктуризувала ВВП-варанти: держава зекономить мільярди доларів

Україна завершила складну реструктуризацію державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП варантів), на суму 2,6 млрд доларів США, отримавши безпрецедентну підтримку інвесторів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Власники ВВП-варантів підтримали пропозицію України обміняти їх на звичайні державні облігації.

Зазначається, що після проведення комплексних переговорів із власниками ВВП варантів, 99,06% із них підтримали угоду про реструктуризацію, що перевищує необхідний поріг у 75%.

Це означає, що Україна конвертує майже весь непогашений номінальний обсяг ВВП варантів у новий клас облігацій С зі строком погашення у 2032 році на суму 3,497 млрд дол. США (а невелику частину — в облігації В зі строками погашення у 2030 та 2034 роках на суму близько 34 млн дол. США) відповідно до умов пропозиції.

У межах цієї транзакції Україна також анулює ВВП варанти на суму 604 млн дол. США, які перебувають у власності держави. Таким чином Україна повністю виводить з обігу цей інструмент.

Усунення фінансових ризиків

У відомстві зауважили, що ліквідація ВВП-варантів є стратегічним кроком для забезпечення макроекономічної стабільності. Цей інструмент, випущений у 2015 році, передбачав необмежені виплати в разі економічного зростання понад 3%, що створювало загрозу втрати від 6 до 20 млрд доларів бюджетних коштів до 2041 року.

Особливо критичною ситуація стала у 2023 році, коли технічне зростання економіки на 5,3% після масштабного падіння змусило Україну нарахувати виплати у розмірі 643 млн доларів. Ця вимога була повністю врегульована в межах поточної транзакції.

"Ця реструктуризація дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат у період післявоєнного відновлення. Конвертація ВВП варантів у стандартні боргові інструменти з механізмом агрегування забезпечує прогнозованість та зменшує довгострокову волатильність державних фінансів", – підкреслив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Довідка

ВВП-варанти — це цінні папери, які випускає держава і виплати за якими залежать від темпів економічного зростання (ВВП) країни. Вони були випущені Україною у 2015 році під час реструктуризації державного боргу як умовне зобов'язання перед кредиторами. Виплати здійснюються лише у разі перевищення певних показників зростання ВВП, а їх розмір залежить від темпів зростання економіки.

Нагадаємо, нещодавно уряд України та власники варантів ВВП країни відновили переговори щодо потенційної реструктуризації цінних паперів. На попередніх переговорах цього місяця сторони не змогли домовитися про умови реструктуризації боргу на суму 3,2 мільярда доларів.

На початку грудня Україна досягла домовленості зі Спеціальним комітетом власників ВВП-варантів щодо обміну цінних паперів номінальною сумою $2,59 млрд на нові амортизовані єврооблігації з погашенням у 2030–2032 роках і виплатою грошової винагороди до 7%.