Fitch прогнозирует, что война будет продолжаться в 2027 году: рейтинг Украины оставили на CCC

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне CCC. Агентство ожидает, что война будет продолжаться в 2027 году, а дополнительные потребности страны в финансировании в 2026-2027 годах составят около $60 млрд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Fitch Ratings.

Рейтинг CCC свидетельствует о значительном кредитном риске. На оценку Украины продолжают оказывать давление война и ее макроэкономические и бюджетные последствия.

В то же время, Fitch учитывает управляемый график погашения долга в ближайшей перспективе, увеличение валютных резервов и значительную финансовую поддержку международных партнеров, прежде всего Европейского Союза.

Рейтинг Украины в национальной валюте оставлен на уровне CCC+.

Fitch ожидает продолжения войны в 2027 году

В агентстве отмечают, что в 2026 году война обострилась: Россия усилила воздушные атаки на разные секторы украинской экономики и фактически блокирует черноморское побережье, нарушая ключевые экспортные маршруты.

При этом дипломатические усилия пока не принесли результата, а переговорные позиции сторон остаются далекими друг от друга.

В таких условиях Fitch ожидает продолжения войны в 2027 году, поскольку пока не видит достаточного импульса для прекращения огня.

Украине будет не хватать еще $60 млрд

Fitch оценивает дополнительные потребности Украины в финансировании в 2026 году в $27 млрд или 12,4% ВВП.

В 2027 году дополнительная потребность может составить еще $33 млрд или 14,5% ВВП.

Источники финансирования этих средств пока совсем не определены.

Агентство предполагает, что Украина получит достаточную поддержку партнеров, прежде всего, ЕС, чтобы закрыть краткосрочные разрывы.

В то же время Fitch предупреждает, что большие потребности в финансировании в среднесрочной перспективе могут усилить усталость доноров, особенно учитывая политические разногласия внутри ЕС по масштабам и формам помощи Украине.

Госдолг может вырасти до 134% ВВП

Бюджетный дефицит Украины в 2026 году Fitch прогнозирует на уровне 18% ВВП с учетом грантов и 28% без них.

К 2028 г. дефицит может сократиться до 15,6% ВВП.

Государственный долг, который в конце 2025 года составил 101,2% ВВП, к 2028 году может вырасти до 134,3% ВВП из-за высоких бюджетных дефицитов и постепенного ослабления гривны.

В то же время после реструктуризации ВВП-варрантов график погашения внешнего долга в ближайшие годы остается относительно управляемым. Выплаты основной суммы по еврооблигациям должны начаться только в 2029 году.

Экономика в 2026 году сократится

Fitch ожидает незначительного сокращения украинской экономики в 2026 году после фактического отсутствия роста в январе-августе.

На экономику давят российские удары по промышленности и блокировке морского экспорта. По оценке агентства атаки практически уничтожили производство в металлургическом секторе и создали значительные риски для аграрного экспорта.

В 2027 году Fitch прогнозирует всего 0,2% роста ВВП.

Напомним, в декабре 2025 года Fitch повысило рейтинг Украины с уровня RD, что означает ограниченный дефолт, в CCC после завершения реструктуризации ВВП-варрантов.