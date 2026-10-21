Падение ВВП Украины ускорилось: какие отрасли понесли наибольшие потери в сентябре

В сентябре 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 2,4% по сравнению с сентябрем прошлого года. Наибольшее падение было зафиксировано в транспорте, добывающей и перерабатывающей промышленности, а также энергетике.

Как пишет Dilo, об этом говорится в прессрелизе Института экономических исследований (ИЭИ).

Какие отрасли просели больше всего

Больше всего сократилась валовая добавленная стоимость в транспорте — на 20% в годовом исчислении. На показатели повлияли ограниченная работа морских портов и проблемы с железнодорожными перевозками. Автомобильный транспорт не может полностью компенсировать эти потери из-за нехватки водителей и более высокой стоимости перевозок.

В добывающей промышленности показатель снизился на 12,3% из-за падения добычи железной руды. Частично поддержала отрасль добыча природного газа.

В энергетике производство электроэнергии и распределение газа сократились примерно на 11%. В перерабатывающей промышленности падение составило 7%: на работу отрасли повлияли остановки ключевых производителей стали после ударов. Частично спад сдерживал производство для оборонно-промышленного комплекса.

В сельском хозяйстве валовая добавленная стоимость снизилась на 5,6% после падения примерно на 12% в августе. Экспорт зерна затрудняет проблемы с портами и ограниченные возможности перевозок через Дунай и сухопутные переходы. Из-за нехватки мощностей для хранения зерно снова размещают в специальных рукавах и мобильных элеваторах. Сокращение посевных площадей может негативно отразиться на результатах отрасли в 2027 году.

В торговле валовая добавленная стоимость снизилась на 5,5%. Среди причин – сокращение экспорта и разрушение складов. В ответ компании стараются меньше зависеть от складской инфраструктуры и чаще продавать товары напрямую.

Прогноз на 2026 год

ИЭИ также просмотрел оценку за август: вместо ожидаемого ранее роста ВВП на 1,2% теперь оценивает спад в 1,9%.

По оценке института, в октябре ситуация в экономике ухудшилась еще больше, а по итогам 2026 реальный ВВП, вероятно, сократится примерно на 0,5%.

Напомним, МВФ сохранил прогноз роста реального ВВП Украины на уровне 1% в 2026 году и ожидает ускорения экономики до 3,5% в 2027 году.