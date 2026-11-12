Украинские дроны в третий раз атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод России в Сибири

Украина третий раз атаковала крупнейший нефтеперерабатывающий завод России в Западной Сибири, усиливая кампанию ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли на фоне мирных переговоров при посредничестве США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным Сил специальных операций ВСУ, подразделения Deep Strike нанесли удар по Омскому НПЗ в среду, 11 ноября, однако деталей по масштабам разрушений на предприятии пока не приводят.

В компании "Газпром нефть", которой принадлежит завод, не ответили на запрос журналистов, в то же время губернатор Омской области Виталий Хоценко в ночь на среду сообщал об атаке многочисленных беспилотников на регион.

Омский нефтеперерабатывающий завод расположен примерно в 2200 километрах к востоку от Москвы. Его мощность составляет около 440 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, что делает предприятие самым крупным в России. Ранее этот НПЗ уже становился целью украинских беспилотников в июле и начале октября.

Как отмечает издание, Киев возобновил удары по российской нефтепереработке в конце октября после почти двухнедельной паузы, совпавшей с призывами президента США Дональда Трампа снизить напряжение для стабилизации цен на топливо перед промежуточными выборами.

Новая серия атак происходит в момент, когда американские спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер проводят переговоры с Владимиром Путиным в Москве, после чего отправятся в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По подсчетам Bloomberg, с начала ноября под удары украинских дронов попали уже восемь российских НПЗ общей мощностью около 2,3 миллионов баррелей в сутки. Аналогичная интенсивная кампания летом опустила объемы нефтепереработки в РФ до многолетних минимумов, повлекшие нормирование горючего внутри страны и запрет на экспорт дизеля.

Россия продолжает обстреливать украинские порты, электростанции, железную дорогу и жилые дома.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали крупнейший балтийский порт России. В ночь на 11 ноября беспилотники ударили по портовой зоне Усть-Луга в Кингисепском районе Ленинградской области РФ, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар.