Українські дрони втретє атакували найбільший нафтопереробний завод Росії в Сибіру

Україна втретє атакувала найбільший нафтопереробний завод Росії в Західному Сибіру, посилюючи кампанію ударів по російській нафтопереробній галузі на тлі мирних переговорів за посередництва США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, підрозділи Deep Strike завдали удару по Омському НПЗ у середу, 11 листопада, проте деталей щодо масштабів руйнувань на підприємстві наразі не наводять.

У компанії "Газпром нефть", якій належить завод, не відповіли на запит журналістів, водночас губернатор Омської області Віталій Хоценко в ніч на середу повідомляв про атаку численних безпілотників на регіон.

Омський нафтопереробний завод розташований приблизно за 2200 кілометрів на схід від Москви. Його потужність становить близько 440 тисяч барелів сирої нафти на добу, що робить підприємство найбільшим у Росії. Раніше цей НПЗ уже ставав ціллю українських безпілотників у липні та на початку жовтня.

Як зазначає видання, Київ відновив удари по російській нафтопереробці наприкінці жовтня після майже двотижневої паузи, яка збіглася із закликами президента США Дональда Трампа знизити напругу для стабілізації цін на пальне перед проміжними виборами.

Нова серія атак відбувається в момент, коли американські спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер проводять переговори з Володимиром Путіним у Москві, після чого вирушать до Дубліна на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За підрахунками Bloomberg, з початку листопада під удари українських дронів потрапили вже вісім російських НПЗ загальною потужністю близько 2,3 мільйона барелів на добу. Аналогічна інтенсивна кампанія влітку опустила обсяги нафтопереробки в РФ до багаторічних мінімумів, спричинивши нормування пального всередині країни та заборону на експорт дизеля.

Тим часом Росія продовжує обстрілювати українські порти, електростанції, залізницю та житлові будинки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські дрони атакували найбільший балтійський порт Росії. У ніч на 11 листопада безпілотники вдарили по портовій зоні Усть-Луга в Кінгісеппському районі Ленінградської області РФ, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа.