Угорщина відкрила доступ до українських медіа після блокування Орбана

Угорщина скасувала заборону на українські медіа, які у 2025 році заблокував уряд Віктора Орбана. Рішення стосується 12 українських новинних сайтів, доступ до яких раніше обмежили у відповідь на блокування Україною частини угорських ресурсів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра соціальних відносин та культури Угорщини Золтана Тарра.

"Разом із Міністерством закордонних справ ми скасували заборону на українські пресові видання, які раніше заблокував Fidesz", — заявив Тарр.

За його словами, у 2025 році Fidesz "довільно заборонив українські видання в Угорщині" у відповідь на рішення України заблокувати окремі угорські медіа. Тарр заявив, що ці ресурси не дотримувалися журналістської етики, поширювали російську пропаганду та залякували третьою світовою війною.

Міністр наголосив, що не можна ототожнювати медіа, які поширюють російську пропаганду, зі справжньою незалежною пресою — ні всередині Угорщини, ні на міжнародному рівні.

Тарр також повідомив, що рішення про розблокування обговорювали з речницею української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліаною Грексою. За його словами, для української громади та біженців в Угорщині це важливо, оскільки вони зможуть отримувати новини про Україну рідною мовою.

Нагадаємо, у вересні 2025 року уряд Орбана заблокував 12 українських онлайн-видань у відповідь на обмеження Україною частини угорських сайтів. Серед заблокованих були "Українська правда", "Європейська правда", "Громадське", NV, LB.ua, ТСН, Oboz.ua, "Закарпаття Онлайн", ungvar.uz.ua, "Анонс Закарпаття", InsiderINFO та UAonline.