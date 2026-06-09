Привласнені Орбаном 160 млрд євро в Угорщині відстежують за допомогою штучного інтелекту

Угорське антикорупційне відомство розробило модель на основі штучного інтелекту для відстеження грошей, імовірно привласнених за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Сума може сягнути 160 млрд євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

"Ми створили сучасне антикорупційне відомство, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання, інтегровані в систему, здатну відстежувати економічні операції Угорщини в режимі реального часу", - розповів голова Управління доброчесності Угорщини Ференц Біро.

За його словами, новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром прагне якнайшвидше повернути державні кошти, які могли бути неправомірно розподілені серед членів найближчого оточення експрем'єр-міністра Віктора Орбана. Точний обсяг збитків ще не підрахований , але за попередніми оцінками, сума може перевищити 160 млрд євро.

Біро зауважив, що уряд Орбана відмовився співпрацювати з Управлінням доброчесності Угорщини, що серйозно обмежило його ефективність. Наразі відомство розраховує на активізацію своєї роботи після того, як Петер Мадяр очолив уряд.

«Я думаю, що можуть бути репатрійовані дуже великі суми. Країні вкрай необхідні вкрадені кошти, і більша частина цих грошей зараз перебуває за кордоном», — підкреслив Біро.

Раніше Мадяр стверджував, що оточення Орбана розпочало виведення капіталів за кордон і розпродаж активів, переводячи десятки мільярдів форинтів до Об’єднаних Арабських Еміратів, США, Уругваю та інших країн.

Крім того, політик зауважив, що частина олігархічних родин уже залишила Угорщину, а інші готуються до від’їзду.

Мадяр вважає, що продаж активів і виїзд людей із близького оточення влади можуть бути пов’язані із майбутніми розслідуваннями та політичною нестабільністю в країні.

Нагадаємо, Податкова служба Угорщини заблокувала перекази коштів за кордон людьми, пов’язаними з прем’єр-міністром Віктором Орбаном