Мадяр заявив, що оточення Орбана виводить мільярдні активи за кордон і готує виїзд із країни

Оточення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розпочало виведення капіталів за кордон і розпродаж активів.

Як пише Delo.ua, про це заявив лідер партії "Тиса" та майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр.

Він стверджує, що пов’язані з владою олігархи вже переводять десятки мільярдів форинтів до Об’єднаних Арабських Еміратів, США, Уругваю та інших країн.

Мадяр закликав правоохоронні органи негайно втрутитися, заморозити активи та затримати осіб, причетних до ймовірних фінансових зловживань. Він також наголосив на необхідності не допустити їхнього виїзду до країн, з якими відсутні механізми екстрадиції.

Мадяр розповів, що представники так званого "орбанівського кола" вже почали продавати ключові активи за заниженими цінами, зокрема телеканал TV2, інші медіаресурси, а також компанію Lounge Event Kft, яку він назвав центральним елементом пропагандистської інфраструктури.

Крім того, політик зауважив, що частина олігархічних родин уже залишила Угорщину, а інші готуються до від’їзду. Зокрема, за його даними, родина олігарха Лорінца Месароша, стрімке збагачення якого пов'язане з пільговим отриманням підрядів на виконання державних замовлень, найближчим часом може вирушити до Дубая. Також деякі сім’ї вже забрали дітей зі шкіл і організовують охорону для виїзду.

За інформацією Мадяра, Національна податкова та митна служба (NAV) призупинила кілька великих транзакцій, пов’язаних з оточенням Антала Рогана (керівник прем'єрського апарату Орбана, якого називали "сірим кардиналом" - ред.) через підозру у відмиванні коштів.

Мадяр вважає, що продаж активів і виїзд людей із близького оточення влади можуть бути пов’язані із майбутніми розслідуваннями та політичною нестабільністю в країні.

Орбан відмовився бути депутатом

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 12 квітня програв на парламентських виборах, заявив, що відмовляється бути депутатом у фракції "Фідес", йдеться у його офіційному зверненні у Фейсбук.

За словами прем'єра, у понеділок, 27 квітня, буде реформовано партію "Фідес", яка радикально трансформується та очолюватиметься Гергелі Гуляшем. При цьому Орбан заявив, що йому не потрібен парламентський мандат.

За інформацією угорських ЗМІ, Орбан планує поїхати до США, де мешкає його старша дочка.

Нагадаємо, фонд управління активами Equilor Asset Management, який пов’язаний із бізнес-структурами зятя Орбана — Іштвана Тіборча, отримав значний прибуток після парламентських виборів в Угорщині, на яких перемогла опозиційна партія "Тиса". Іштван Тіборч, який за даними Forbes є 13 у списку найбагатших людей Угорщини зі статками близько 700 мільйонів доларів, є чоловіком старшої доньки Орбана.

Вибори в Угорщині

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.

В Угорщині главу уряду обирає парламент за пропозицією президента і зазвичай ним стає лідер партії, що перемогла на парламентських виборах.

Згідно підрахунку, "Тиса" здобуває конституційну більшість й зможе змінювати конституцію Угорщини та провідні закони.

За результатами опрацьованих понад 99% голосів виборців, партія "Тиса" прогнозують 138 місць у парламенті, з яких 93 за мажоритарним списком і 45 — за пропорційним.

Мадяр – колишній член "Фідес", працював у Брюсселі та був пов’язаний із владною системою, але згодом вийшов із партії, назвавши її корумпованою. Очолювана ним партія "Тиса" була неактивною до 2024 року й дуже швидко стала головною опозиційною силою, а тепер – переможцем виборів.

На відміну від Віктора Орбана, Мадяр називає Росію агресором і визнає право України на захист. Він відвідував Київ після удару по "Охматдиту", був на Майдані та біля Стіни пам’яті, а також критикував контакти Орбана з Кремлем.

Мадяр офіційно очолить новий уряд Угорщини 9 травня.

Зміна влади в Угорщині дозволила Європейському Союзу схвалити надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.