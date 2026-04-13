Орбан не зміг перепливти "Тису". Мадяр перемагає на виборах в Угорщині: що це означає для України

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати голосів, передає Національне виборче управління Угорщини.

Результати виборів

Згідно підрахунку, "Тиса" здобуває конституційну більшість й зможе змінювати конституцію Угорщини та провідні закони.

За результатами опрацьованих понад 99% голосів виборців, партія "Тиса" прогнозують 138 місць у парламенті, з яких 93 за мажоритарним списком і 45 — за пропорційним. Це близько 54% виборчих голосів, або понад 3 мільйона виборців.

"Фідес" Орбана отримає лише 54 місць (12 мажоритарних і 42 за пропорційним списком). Інша партія, ультраправа "Наша Батьківщина" (Mi Hazank), поки може отримати лише 7 місць у парламенті.

Національні збори (Orszaggyules), тобто однопалатний парламент Угорщини, налічують 199 депутатів, з яких 106 обираються в одномандатних округах, а решта 93 — за загальнонаціональними партійними списками. У кожному окрузі перемагає кандидат, який здобуде найбільше голосів, навіть якщо не отримає більшості. Термін повноважень парламентарів становить чотири роки.

Орбан визнав "болючу" поразку на виборах

Орбан, який 20 років з перервою очолював уряд своєї країни, визнав нищівну поразку очолюваної ним партії "Фідес" на парламентських виборах 12 квітня 2026 року, передає Index.hu.

"Результати виборів ще не остаточні, але вони болючі та зрозумілі для нас. Відповідальність за країну і можливість керувати нею нам не довірили. Я привітав партію-переможця", - сказав Орбан.

Він додав, що "Фідес" ніколи не здасться і з сьогоднішнього дня переходить в опозицію.

До цього Віктор Орбан перемагав на виборах у 2010, 2014, 2018 та 2022 роках.

Що сказав Мадяр

У своїй промові після перемоги Мадяр подякував своїм виборцям та наголосив, що ще ніколи в історії Угорщини партія не отримувала такого мандату, як "Тиса", а також не було такої великої явки виборців.

"Угорці! Ми це зробили! "Тиса" та Угорщина виграли ці вибори. Не з малою перевагою, а з великою. Разом ми замінили режим Орбана, разом ми звільнили Угорщину. Нашу перемогу видно не лише з Місяця, а й з кожного угорського вікна", — виголосив Мадяр.

Мадяр також сказав, що його уряд "очистить судову систему та створить Національне управління з повернення активів, в якому працюватимуть найкращі слідчі та юристи країни".

Його перша поїздка буде до Польщі — задля зміцнення тисячолітньої польсько-угорської дружби, друга до Відня, а третя — до Брюсселя, щоб повернути європейські фонди, на які має право Угорщина.

Мадяр – колишній член "Фідес", працював у Брюсселі та був пов’язаний із владною системою, але згодом вийшов із партії, назвавши її корумпованою. Очолювана ним партія "Тиса" була неактивною до 2024 року й дуже швидко стала головною опозиційною силою, а тепер – переможцем виборів.

На відміну від Віктора Орбана, Мадяр називає Росію агресором і визнає право України на захист. Він відвідував Київ після удару по "Охматдиту", був на Майдані та біля Стіни пам’яті, а також критикував контакти Орбана з Кремлем.

Зеленський привітав Мадяра з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав очільника партії "Тиса" Петера Мадяра.

За словами гаранта, Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, тому готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

"Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності", — додав Зеленський.

Він зазначив, що готовий до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо народів Угорщини та України, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі.

Європейські лідери вітають Мадяра і "Тису"

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн написала, що "Угорщина обрала Європу".

"Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається до свого європейського шляху. Союз стає сильнішим", — йдеться у повідомленні президентки ЄК.

А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що також привітав Петера Мадяра з перемогою на виборах.

"Франція вітає торжество демократичної залученості, прихильності угорського народу до цінностей Європейського Союзу та європейської Угорщини. Разом просуваймо більш суверенну Європу заради безпеки нашого континенту, нашої конкурентоспроможності та демократії", — написав Макрон.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав на платформі X, що це "славна перемога", і Польща, Європейський Союз та Угорщина "знову разом". Свій допис він закінчив словами "Ruszkik haza", що у перекладі з угорської означає "росіяни, додому".

Вплив виборів на Україну

До виборів була прикута величезна увага і за межами Угорщини, тому що їхнє значення виходить далеко за межі внутрішньополітичних розкладів.

Результат виборів вплине на одразу два глобальні тренди.

Перший - політика Європи щодо України та Росії, адже нинішній уряд Орбана послідовно блокує великий пласт різних європейських ініціатив щодо Києва, починаючи від надання кредиту в 90 млрд євро та закінчуючи інтеграцією до ЄС.

З приходом до влади Мадяра, як розраховують у Києві та Брюсселі, цей блок можна буде зняти. Але принаймні надії на зміни в української та європейської влади у зв'язку з виборами в Угорщині є.

Президент США Дональд Трамп відкрито підтримував Орбана. Напередодні до Будапешта приїжджав віцепрезидент Джей Ді Венс. Для Трампа Орбан – найважливіший союзник, через якого він може впливати на політику Євросоюзу, блокуючи, за бажання, ті чи інші рішення.

Експерти очікують, що відносини з Україною після перемоги Мадяра можуть стати конструктивнішими, аніж за правління Орбана.

Але дуже контрастної "проукраїнськості" не очікується – зокрема, навряд Угорщина долучиться до постання зброї. Ймовірно, Будапешт не блокуватиме рішення ЄС щодо України, кредитів для неї та її євроінтеграцію. Утім Мадяр також не підтримує швидкий вступ України до ЄС.

Зазначимо, енергопостачання стало однією з основ передвиборчої програми Орбана. Так, він звинувачував Україну в безпідставному зупиненні транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба",