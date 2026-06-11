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Ринок гібридів в Україні зріс на 9%: топ моделей травня

Електромобілі та гібриди
Електромобілі та гібриди відвойовують ринок / Depositphotos

У травні автопарк України поповнили майже 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів HEV і PHEV. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Частка нових авто серед зареєстрованих гібридів становила 51%. У травні минулого року цей показник був вищим — 60%.

У сегменті нових гібридних легковиків лідером залишається Toyota RAV-4. У травні українці зареєстрували 166 таких авто.

Друге місце посіла Toyota Yaris Cross із результатом 123 авто. Третім став Nissan X-Trail — 121 авто.

Серед імпортованих гібридних авто з пробігом найпопулярнішим був Ford Escape — 102 реєстрації.

До трійки лідерів у цьому сегменті також увійшли:

  • Toyota Prius — 97 авто;
  • BMW X5 — 75 авто.

Дані Укравтопрому показують, що попит на гібридні автомобілі в Україні зріс у річному вимірі, однак частка нових машин у цьому сегменті зменшилася. Це означає, що більшу роль у реєстраціях гібридів почали відігравати імпортовані авто з пробігом.

Зауважимо, у березні український автопарк поповнився понад 3,3 тисячами гібридних легкових автомобілів, що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший попит спостерігається на нові моделі.

Автор:
Тетяна Гойденко