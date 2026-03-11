Запланована подія 2

Найпопулярніші гібриди місяця: що обирали українці у лютому

Електромобілі та гібриди
Частка нових авто зменшилася / Depositphotos

У лютому автопарк України поповнили понад 2,5 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

За даними асоціації, це на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас частка нових авто у цій кількості становила 53%, тоді як у лютому минулого року вона складала 63%.

Лідери серед нових гібридів

У сегменті нових легкових гібридів перші позиції зайняли:

  • Toyota RAV4 — 368 авто,
  • Nissan X-Trail — 67 авто,
  • Nissan Qashqai — 60 авто.

Найпопулярніші імпортовані гібриди з пробігом

Серед вживаних гібридів, які імпортували до України, лідирує Ford Escape — 64 авто.

До трійки також увійшли Toyota Prius — 62 авто та Kia Niro — 60 авто.

Зауважимо, що у січні 2026 року український ринок електрокарів зафіксував майже повний обвал імпорту. Втім, експерти називають цю ситуацію прогнозованою: з 1 січня в Україні повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на електромобілі. Попри різке падіння ввезення, системного краху ринку найближчим часом не очікується — на це впливають одразу кілька факторів.

Автор:
Тетяна Гойденко