Найпопулярніші гібриди місяця: що обирали українці у лютому
У лютому автопарк України поповнили понад 2,5 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
За даними асоціації, це на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас частка нових авто у цій кількості становила 53%, тоді як у лютому минулого року вона складала 63%.
Лідери серед нових гібридів
У сегменті нових легкових гібридів перші позиції зайняли:
- Toyota RAV4 — 368 авто,
- Nissan X-Trail — 67 авто,
- Nissan Qashqai — 60 авто.
Найпопулярніші імпортовані гібриди з пробігом
Серед вживаних гібридів, які імпортували до України, лідирує Ford Escape — 64 авто.
До трійки також увійшли Toyota Prius — 62 авто та Kia Niro — 60 авто.
Зауважимо, що у січні 2026 року український ринок електрокарів зафіксував майже повний обвал імпорту. Втім, експерти називають цю ситуацію прогнозованою: з 1 січня в Україні повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на електромобілі. Попри різке падіння ввезення, системного краху ринку найближчим часом не очікується — на це впливають одразу кілька факторів.