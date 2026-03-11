Самые популярные гибриды луны: что выбирали украинцы в феврале

В феврале автопарк Украины пополнили более 2,5 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По данным ассоциации, это на 21% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время доля новых автомобилей в этом количестве составляла 53%, тогда как в феврале прошлого года она составляла 63%.

Лидеры среди новых гибридов

В сегменте новых легковых гибридов первые позиции заняли:

Toyota RAV4 - 368 авто,

Nissan X-Trail - 67 авто,

Nissan Qashqai - 60 авто.

Самые импортированные гибриды с пробегом

Среди импортируемых в Украину подержанных гибридов лидирует Ford Escape — 64 авто.

В тройку также вошли Toyota Prius – 62 авто и Kia Niro – 60 авто.