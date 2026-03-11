Запланована подія 2

Самые популярные гибриды луны: что выбирали украинцы в феврале

Электромобили и гибриды
Доля новых авто снизилась / Depositphotos

В феврале автопарк Украины пополнили более 2,5 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По данным ассоциации, это на 21% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время доля новых автомобилей в этом количестве составляла 53%, тогда как в феврале прошлого года она составляла 63%.

Лидеры среди новых гибридов

В сегменте новых легковых гибридов первые позиции заняли:

  • Toyota RAV4 - 368 авто,
  • Nissan X-Trail - 67 авто,
  • Nissan Qashqai - 60 авто.

Самые импортированные гибриды с пробегом

Среди импортируемых в Украину подержанных гибридов лидирует Ford Escape — 64 авто.

В тройку также вошли Toyota Prius – 62 авто и Kia Niro – 60 авто.

Заметим, что в январе 2026 г. украинский рынок электрокаров зафиксировал   почти полный обвал импорта. Впрочем, эксперты называют эту ситуацию прогнозируемой: с 1 января в Украину вернулся налог на добавленную стоимость (НДС) на электромобили. Несмотря на резкое падение ввоза, системный крах рынка в ближайшее время не ожидается — на это влияют сразу несколько факторов.

Автор:
Татьяна Гойденко