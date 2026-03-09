Запланована подія 2

Импорт б/у авто уменьшился: какие модели чаще всего покупали украинцы

Импорт подержанных авто снизился / Freepik

В течение февраля украинский автопарк пополнили 14,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на импортированный секонд-хенд уменьшился на 13%.

Наибольшую долю среди ввезенных автомобилей в феврале составили бензиновые машины – 61%. В прошлом году их доля составляла 46%.

Другие типы двигателей распределились следующим образом:

  • дизельные - 22% (23% в феврале 2025 года);
  • гибриды - 8% (5% в прошлом году);
  • электромобили - 6% (22% в прошлом году);
  • автомобили с газобаллонным оборудованием – 3% (4% в феврале 2025 года).

Средний возраст подержанных автомобилей, получивших в феврале украинские номера, как и в прошлом году, составлял 10 лет.

Самой популярной моделью среди импортируемых автомобилей остается Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей февраля вошли:

  1. Volkswagen Golf - 700 авто;
  2. Audi Q5 - 642 авто;
  3. Volkswagen Tiguan - 590 авто;
  4. Skoda Octavia - 519 авто;
  5. Nissan Rogue - 508 авто;
  6. Renault Megane - 479 авто;
  7. Volkswagen Passat - 352 авто;
  8. Ford Escape - 326 авто;
  9. Audi A4 - 304 авто;
  10. Nissan Qashqai - 301 авто.

Напомним, в течение 2025 года украинский автопарк пополнился более чем   274 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Автор:
Татьяна Гойденко