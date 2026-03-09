- Категория
Импорт б/у авто уменьшился: какие модели чаще всего покупали украинцы
В течение февраля украинский автопарк пополнили 14,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на импортированный секонд-хенд уменьшился на 13%.
Наибольшую долю среди ввезенных автомобилей в феврале составили бензиновые машины – 61%. В прошлом году их доля составляла 46%.
Другие типы двигателей распределились следующим образом:
- дизельные - 22% (23% в феврале 2025 года);
- гибриды - 8% (5% в прошлом году);
- электромобили - 6% (22% в прошлом году);
- автомобили с газобаллонным оборудованием – 3% (4% в феврале 2025 года).
Средний возраст подержанных автомобилей, получивших в феврале украинские номера, как и в прошлом году, составлял 10 лет.
Самой популярной моделью среди импортируемых автомобилей остается Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей февраля вошли:
- Volkswagen Golf - 700 авто;
- Audi Q5 - 642 авто;
- Volkswagen Tiguan - 590 авто;
- Skoda Octavia - 519 авто;
- Nissan Rogue - 508 авто;
- Renault Megane - 479 авто;
- Volkswagen Passat - 352 авто;
- Ford Escape - 326 авто;
- Audi A4 - 304 авто;
- Nissan Qashqai - 301 авто.
Напомним, в течение 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 274 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.