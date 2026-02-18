ТОП 10 самых популярных пригнанных легковых автомобилей в Украине (январь 2026)

Рынок подержанных автомобилей продемонстрировал закономерное охлаждение в январе 2026 года. Первый месяц года стал временем возвращения к привычным сезонным значениям после аномального декабрьского пика. По данным Института исследований авторынка , легковушек с пробегом на первую регистрацию в январе 2026 года было подано 16 246. Импорт сократился на 61,0% по сравнению с декабрем, однако в годовом исчислении вырос на 12,2%. Такие объемы объясняются закономерной паузой после гонки за электромобилями: покупатели, пытавшиеся опередить возврат НДС, уже сделали свое. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка импорта автомобилей за декабрь 2025 года.

Тенденция рынка по состоянию на январь

Динамика рынка подержанных автомобилей, Украина, 2025-2026 гг. (январь)

Источник: eauto.org.ua

Январь 2026 войдет в историю украинского авторынка как месяц естественной коррекции после рекордного декабря. После аномального пика конца года рынок вернулся к реалистичным значениям. Январскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:

возврат НДС на электромобили с 1 января 2026 года;

закономерный спад после декабрьского перегрева;

стабильный поток кроссоверов со страховых аукционов США;

прагматичный подход покупателей к выбору авто в новых налоговых условиях.

Об общей картине: лидерство вернулось к традиционным игрокам. Ни одного электромобиля (кроме части e-Golf, включенных в семейство в целом) в первой десятке — в отличие от предыдущих месяцев. Смена правил изменила рынок.

ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом за январь 2026

Топ-10 марок легковых автомобилей с пробегом, первые по регистрации импортированных (январь 2026)

Источник: eauto.org.ua

Бессменным лидером остается Volkswagen. Немецкий бренд лидирует благодаря доступности запчастей и привлекательным ценам на европейских аукционах, предлагая решение на любой кошелек.

Следом за ним уверенно следуют представители премиум-сегмента — Audi и BMW. Спрос на эти марки в январе свидетельствует о том, что покупатели более дорогих авто меньше зависят от сезонности или налоговых колебаний.

Nissan и Ford крепко держатся в первой пятерке благодаря стабильному потоку кроссоверов со страховых аукционов США.

В десятке также стабильны результаты от Renault, Skoda, Hyundai и KIA, традиционно закрывающие потребности прагматичного масс-маркета. Замыкает десятку Jeep, еще раз подчеркивающую любовь украинцев к формату SUV.

Топ-10 моделей свежепригнанных авто за январь 2026

По итогам месяца модельный рейтинг показывает возврат к классике импорта. Электромобили уступили место проверенным кроссоверам и универсалам.

10. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Источник: cars.usnews.com

Японский кроссовер замыкает январский топ-10, демонстрируя приверженность украинцев надежной японской технике. Mazda CX-5 отличается безупречным качеством сборки, приятным дизайном и водительскими характеристиками, редко встречающимися в массовом сегменте.

Это автомобиль для тех, кто ценит езду и надежность. В январе 2026 года CX-5 подтвердила статус одного из самых желанных японских кроссоверов среди свежепригнанных автомобилей.

9. Audi A4

Audi A4

Источник: i.infocar.ua

Классический немецкий седан премиум-класса занимает девятую строчку рейтинга. Audi A4 – это сочетание элегантного дизайна, безупречной отделки и узнаваемости бренда с четырьмя кольцами. Такую машину выбирают те, для кого важны статус и качество без излишней помпезности. A4 одинаково удобна в городских условиях и на скоростных трассах. В январе 2026 года модель подтвердила стабильный спрос в премиум-сегменте подержанного импорта.

8. Renault Megane

Renault Megane

Источник: cdn.group.renault.com

Французский хэтчбек или универсал занимает восьмую позицию, демонстрируя стабильный интерес к доступным европейским авто. Renault Megane ценят за практичность, экономичность и умеренную цену на вторичном рынке. Это выбор прагматика, который ищет надежный автомобиль для повседневного использования без переплаты. В январе 2026 года Megane остается проверенным решением среди свежепригнанных автомобилей из Европы.

7. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Источник: mcar.com.ua

В настоящее время немецкий седан не теряет позиций в топ-10 самых популярных свежепригнанных авто. Volkswagen Passat – воплощение практичности для тех, кто ценит баланс между комфортом, надежностью и респектабельным видом.

Такую машину обычно выбирают нуждающиеся в пространстве семьи и бизнесмены, которым нужен солидный автомобиль без чрезмерной роскоши. Модель остается ликвидной на вторичном рынке, что важно для предстоящей перепродажи. В январе 2026 Passat подтвердил репутацию надежного выбора для прагматических покупателей.

6. Ford Escape

Ford Escape

Источник: cnet.com

Американский компактный кроссовер уверенно держится в верхней части рейтинга. Ford Escape особенно востребован среди автомобилей, прибывающих со страховых аукционов США, благодаря доступной цене и большому выбору.

Escape выбирают за практичность, большой багажник и отличную проходимость. Это надежный партнер для ежедневного использования, который одинаково хорошо чувствует себя в городе и за его пределами. В январе 2026 года Ford Escape подтвердил любовь украинцев к американским кроссоверам.

5. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Источник: nissanofjeffersoncity.com

Американский кроссовер японского производства уверенно входит в пятерку лидеров. Nissan Rogue особенно востребован среди прибывающих из США авто — именно там эта модель пользуется огромной популярностью.

Rogue выбирают за практичность, большой салон и отличную проходимость. Это идеальный вариант для больших семей, нуждающихся в надежном кроссовере за адекватную цену. В январе 2026 года Nissan Rogue удержал позиции среди самых востребованных американских импортированных SUV.

4. Audi Q5

Audi Q5

Источник: walser.com

Audi Q5 занимает четвертую позицию, уже не в первый раз. Немецкий кроссовер сочетает элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности, поэтому часто выступает желаемым выбором для тех, кто ценит статус и качество.

Audi Q5 выбирают покупатели, которым важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона и динамичная езда благодаря системе quattro. Кроссовер одинаково удобен в городских условиях и на скоростных трассах. Четвертая позиция в общем зачете свидетельствует о том, что Q5 активно везут как из Европы, так и из Штатов.

3. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Источник: motorcar.com.ua

Чешский универсал или лифтбек уверенно занимает третье место рейтинга, оставаясь одним из самых любимых вариантов среди прагматических украинских водителей. Skoda Octavia давно известна своим багажником: одним из самых больших в классе.

Она успешно сочетает технологические решения и качество концерна Volkswagen с более сдержанной и доступной ценовой политикой. Octavia остается главным выбором для тех, кто ищет баланс между емкостью и надежностью. В январе 2026 года модель подтвердила статус лидера прагматичного импорта.

2. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Источник: topgear.com

Volkswagen Tiguan уверенно занял вторую строчку рейтинга, активно сокращая дистанцию ​​до лидера. Этот кроссовер удачно совмещает удобные габариты для городских условий и достаточное пространство для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем.

Volkswagen Tiguan ценят за качественную сборку, проверенную надежность и комфортный интерьер. Его часто выбирают в качестве первого кроссовера или как надежного партнера для ежедневного пользования. В январе 2026 года Tiguan подтвердил стремление к лидерству в сегменте подержанных кроссоверов.

1. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Источник: volkswagen-golf.infocar.ua

Легендарный немецкий хэтчбек сохранил статус популярнейшего импортного автомобиля и в первом месяце нового года. Volkswagen Golf традиционно воспринимается как эталон надежности, универсальности и взвешенного подхода к выбору автомобилей. Машина идеально подходит для городских условий благодаря компактным габаритам, но остается комфортным вариантом для дальних поездок.

В январе 2026 года Volkswagen Golf подтвердил статус символа немецкого качества и практичности, возглавив рейтинг свежепригнанных автомобилей. Это ярко демонстрирует: после завершения льготного ажиотажа вокруг электромобилей рынок вернулся к своему проверенному основанию.

ТОП-10 свежепригнанных авто за январь 2026 года (инфографика)

Топ-10 моделей легковиків з пробігом, перші з реєстрації імпортованих (01/2026 р.)

Источник: eauto.org.ua

Средний возраст и премиальные новинки

Средний возраст легковых автомобилей, пополнивших украинский автопарк в течение января 2026 года, стабильно держится в пределах 8–9 лет. Такой показатель свидетельствует о том, что украинские покупатели продолжают выбирать относительно молодые автомобили из Европы и других рынков, рассчитывая на достаточный остаточный ресурс, современные системы безопасности и актуальную оснастку.

В то же время среди свежепригнанных машин луны нашлось место и для настоящих автомобильных эксклюзивов. Пока массовый рынок адаптировался к новым условиям, в сегменте дорогостоящей техники затишье не наблюдалось: украинские номера получили один Lamborghini, по два автомобиля от Bentley и McLaren, а также шесть Maserati. Отдельного внимания заслуживает Porsche – 55 зарегистрированных авто в месяц. Хотя доля таких моделей в общей статистике минимальна, их появление демонстрирует, что спрос на эмоциональные и статусные автомобили остается стабильным при любых обстоятельствах.

Итоги января 2026 года

Таким образом, январь 2026 стал месяцем естественной паузы после рекордного декабря. Всего на первую регистрацию было подано 16 246 легковых автомобилей с пробегом — на 61% меньше, чем в декабре, но на 12,2% больше, чем в январе прошлого года.

Как комментирует Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка:

«Мы наблюдаем вполне естественную паузу после декабрьского "перегрева". Рынок электромобилей взял на себя основное внимание и ресурсы в конце года, поэтому январский спад импорта подержанных авто на 61% был ожидаемым».

Однако рост в 12% по сравнению с январем прошлого года показывает, что фундамент рынка здоров. Несмотря на все вызовы, импорт подержанной техники остается главным источником наполнения автопарка страны.