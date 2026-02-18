ТОП 10 найпопулярніших пригнаних легкових авто в Україні (січень 2026)

Ринок вживаних авто продемонстрував закономірне охолодження у січні 2026 року. Перший місяць року став часом повернення до звичних сезонних значень після аномального грудневого піку. За даними Інституту досліджень авторинку , легковиків з пробігом на першу реєстрацію у січні 2026 року було подано 16 246. Імпорт скоротився на 61,0% порівняно з груднем, проте в річному вимірі зріс на 12,2%. Такі обсяги пояснюються закономірною паузою після «гонки за електромобілями»: покупці, які намагалися випередити повернення ПДВ, вже зробили своє. Читайте на Delo.ua про поточний стан ринку імпорту авто за грудень 2025 року.

Тенденція ринку станом на січень

Динаміка ринку вживаних автомобілів, Україна, 2025–2026 рр. (січень).

Джерело: eauto.org.ua

Січень 2026 року увійде в історію українського авторинку як місяць природної корекції після рекордного грудня. Після аномального піку кінця року ринок повернувся до реалістичних значень. Січневу структуру імпорту визначили кілька ключових факторів:

повернення ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року;

закономірний спад після грудневого перегріву;

стабільний потік кросоверів зі страхових аукціонів США;

прагматичний підхід покупців до вибору авто в нових податкових умовах.

Щодо загальної картини: лідерство повернулося до традиційних гравців. Жодного електромобіля (крім частини e-Golf, включених до сімейства загалом) у першій десятці — на відміну від попередніх місяців. Зміна правил змінила ринок.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом за січень 2026

Топ-10 марок легковиків з пробігом, перші з реєстрації імпортованих (січень 2026).

Джерело: eauto.org.ua

Незмінним лідером залишається Volkswagen. Німецький бренд тримає лідерство завдяки доступності запчастин і привабливим цінам на європейських аукціонах, пропонуючи рішення на будь-який гаманець.

Слідом за ним впевнено йдуть представники преміум-сегмента — Audi та BMW. Попит на ці марки у січні свідчить про те, що покупці дорожчих авто менше залежать від сезонності чи податкових коливань.

Nissan та Ford міцно тримаються у першій п'ятірці завдяки стабільному потоку кросоверів зі страхових аукціонів США.

У десятці також стабільні результати від Renault, Skoda, Hyundai та KIA, які традиційно закривають потреби прагматичного мас-маркету. Замикає десятку Jeep, що ще раз підкреслює любов українців до формату SUV.

Топ-10 моделей свіжопригнаних авто за січень 2026

За підсумками місяця модельний рейтинг демонструє повернення до класики імпорту. Електромобілі поступилися місцем перевіреним кросоверам та універсалам.

10. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Джерело: cars.usnews.com

Японський кросовер замикає січневий топ-10, демонструючи прихильність українців до надійної японської техніки. Mazda CX-5 вирізняється бездоганною якістю збірки, приємним дизайном та водійськими характеристиками, які рідко зустрічаються у масовому сегменті.

Це автомобіль для тих, хто цінує їзду та надійність понад усе. У січні 2026 року CX-5 підтвердила статус одного з найбажаніших японських кросоверів серед свіжопригнаних авто.

9. Audi A4

Audi A4

Джерело: i.infocar.ua

Класичний німецький седан преміум-класу посідає дев'яту сходинку рейтингу. Audi A4 — це поєднання елегантного дизайну, бездоганного оздоблення та впізнаваності бренду з чотирма кільцями. Таку машину обирають ті, для кого важливі статус і якість без зайвої помпезності. A4 однаково комфортна у міських умовах і на швидкісних трасах. У січні 2026 року модель підтвердила стабільний попит у преміум-сегменті вживаного імпорту.

8. Renault Megane

Renault Megane

Джерело: cdn.group.renault.com

Французький хетчбек або універсал займає восьму позицію, демонструючи стабільний інтерес до доступних європейських авто. Renault Megane цінують за практичність, економічність і помірну ціну на вторинному ринку. Це вибір прагматика, який шукає надійний автомобіль для щоденного використання без переплати. У січні 2026 року Megane залишається перевіреним рішенням серед свіжопригнаних авто з Європи.

7. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Джерело: mcar.com.ua

Перевірений часом німецький седан не втрачає позицій у топ-10 найпопулярніших свіжопригнаних авто. Volkswagen Passat — втілення практичності для тих, хто цінує баланс між комфортом, надійністю та респектабельним виглядом.

Таку машину зазвичай обирають сім'ї, які потребують простору, та бізнесмени, яким потрібен солідний автомобіль без надмірної розкоші. Модель залишається ліквідною на вторинному ринку, що важливо для майбутнього перепродажу. У січні 2026 року Passat підтвердив репутацію надійного вибору для прагматичних покупців.

6. Ford Escape

Ford Escape

Джерело: cnet.com

Американський компактний кросовер впевнено тримається у верхній частині рейтингу. Ford Escape особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі страхових аукціонів США, — завдяки доступній ціні та великому вибору.

Escape обирають за практичність, великий багажник та відмінну прохідність. Це надійний партнер для щоденного використання, який однаково добре почувається у місті та за його межами. У січні 2026 року Ford Escape підтвердив любов українців до американських кросоверів.

5. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Джерело: nissanofjeffersoncity.com

Американський кросовер японського виробництва впевнено входить до п'ятірки лідерів. Nissan Rogue особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі США, — саме там ця модель користується величезною популярністю.

Rogue обирають за практичність, великий салон та відмінну прохідність. Це ідеальний варіант для великих сімей, які потребують надійний кросовер за адекватну ціну. У січні 2026 року Nissan Rogue утримав позиції серед найбільш затребуваних американських імпортованих SUV.

4. Audi Q5

Audi Q5

Джерело: walser.com

Audi Q5 займає четверту позицію, вже не вперше. Німецький кросовер поєднує елегантний дизайн, передові технології та високий рівень безпеки, тому він часто виступає бажаним вибором для тих, хто цінує статус і якість.

Audi Q5 обирають покупці, яким важливі впізнаваність бренду з чотирма кільцями, бездоганне оздоблення салону та динамічна їзда завдяки системі quattro. Кросовер однаково комфортний у міських умовах і на швидкісних трасах. Четверта позиція у загальному заліку свідчить про те, що Q5 активно везуть як з Європи, так і зі Штатів.

3. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Джерело: motorcar.com.ua

Чеський універсал або ліфтбек упевнено займає третю сходинку рейтингу, залишаючись одним із найулюбленіших варіантів серед прагматичних українських водіїв. Skoda Octavia давно відома своїм багажником: одним із найбільших у класі.

Вона вдало поєднує технологічні рішення та якість концерну Volkswagen з більш стриманою й доступною ціновою політикою. Octavia залишається головним вибором для тих, хто шукає баланс між місткістю та надійністю. У січні 2026 року модель підтвердила статус фаворита прагматичного імпорту.

2. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Джерело: topgear.com

Volkswagen Tiguan впевнено посів другу сходинку рейтингу, активно скорочуючи дистанцію до лідера. Цей кросовер вдало поєднує зручні габарити для міських умов і достатній простір для сімейних поїздок, завдяки чому вважається по-справжньому універсальним автомобілем.

Volkswagen Tiguan цінують за якісну збірку, перевірену надійність і комфортний інтер'єр. Його часто обирають як перший кросовер або як надійного партнера для щоденного користування. У січні 2026 року Tiguan підтвердив прагнення до лідерства у сегменті вживаних кросоверів.

1. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Джерело: volkswagen-golf.infocar.ua

Легендарний німецький хетчбек зберіг статус найпопулярнішого імпортного автомобіля і в першому місяці нового року. Volkswagen Golf традиційно сприймається як еталон надійності, універсальності та зваженого підходу до вибору авто. Машина ідеально підходить для міських умов завдяки компактним габаритам, але водночас залишається комфортним варіантом для далеких поїздок.

У січні 2026 року Volkswagen Golf підтвердив статус символу німецької якості та практичності, очоливши рейтинг свіжопригнаних авто. Це яскраво демонструє: після завершення пільгового ажіотажу навколо електромобілів ринок повернувся до своєї перевіреної основи.

ТОП-10 свіжопригнаних авто за січень 2026 (інфографіка)

Топ-10 моделей легковиків з пробігом, перші з реєстрації імпортованих (01/2026 р.)

Джерело: eauto.org.ua

Середній вік та преміальні новинки

Середній вік легкових авто, які поповнили український автопарк протягом січня 2026 року, стабільно тримається в межах 8–9 років. Такий показник свідчить про те, що українські покупці продовжують обирати відносно «молоді» автомобілі з Європи та інших ринків, розраховуючи на достатній залишковий ресурс, сучасні системи безпеки й актуальне оснащення.

Водночас серед свіжопригнаних машин місяця знайшлося місце й для справжніх автомобільних ексклюзивів. Поки масовий ринок адаптувався до нових умов, у сегменті дорогої техніки затишшя не спостерігалося: українські номери отримали одна Lamborghini, по дві автівки від Bentley та McLaren, а також шість Maserati. Окремої уваги заслуговує Porsche — 55 зареєстрованих авто за місяць. Хоча частка таких моделей у загальній статистиці мінімальна, їх поява демонструє, що попит на емоційні та статусні автомобілі залишається стабільним за будь-яких обставин.

Підсумки січня 2026

Таким чином, січень 2026 року став місяцем природної паузи після рекордного грудня. Загалом на першу реєстрацію було подано 16 246 легковиків з пробігом — на 61% менше, ніж у грудні, але на 12,2% більше, ніж у торішньому січні.

Як коментує Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку:

«Ми спостерігаємо цілком природну паузу після грудневого "перегріву". Ринок електромобілів забрав на себе основну увагу та ресурси в кінці року, тому січневий спад імпорту вживаних авто на 61% був очікуваним».

Проте ріст у 12% порівняно з минулим січнем показує, що фундамент ринку здоровий. Попри всі виклики, імпорт вживаної техніки залишається головним джерелом наповнення автопарку країни.