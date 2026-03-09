- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Імпорт уживаних авто зменшився: які моделі найчастіше купували українці
Упродовж лютого український автопарк поповнили 14,8 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на імпортований секонд-хенд зменшився на 13%.
Найбільшу частку серед ввезених автомобілів у лютому становили бензинові машини — 61%. Торік їхня частка складала 46%.
Інші типи двигунів розподілилися так:
- дизельні — 22% (23% у лютому 2025 року);
- гібриди — 8% (5% торік);
- електромобілі — 6% (22% торік);
- автомобілі з газобалонним обладнанням — 3% (4% у лютому 2025 року).
Середній вік уживаних автомобілів, які в лютому отримали українські номери, як і торік, становив 10 років.
Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих авто залишається Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей лютого увійшли:
- Volkswagen Golf — 700 авто;
- Audi Q5 — 642 авто;
- Volkswagen Tiguan — 590 авто;
- Skoda Octavia — 519 авто;
- Nissan Rogue — 508 авто;
- Renault Megane — 479 авто;
- Volkswagen Passat — 352 авто;
- Ford Escape — 326 авто;
- Audi A4 — 304 авто;
- Nissan Qashqai — 301 авто.
Нагадаємо, упродовж 2025 року український автопарк поповнився більш ніж 274 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.