Імпорт уживаних авто зменшився: які моделі найчастіше купували українці

автомобілі, авторинок
Імпорт уживаних авто зменшився / Freepik

Упродовж лютого український автопарк поповнили 14,8 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на імпортований секонд-хенд зменшився на 13%.

Найбільшу частку серед ввезених автомобілів у лютому становили бензинові машини — 61%. Торік їхня частка складала 46%.

Інші типи двигунів розподілилися так:

  • дизельні — 22% (23% у лютому 2025 року);
  • гібриди — 8% (5% торік);
  • електромобілі — 6% (22% торік);
  • автомобілі з газобалонним обладнанням — 3% (4% у лютому 2025 року).

Середній вік уживаних автомобілів, які в лютому отримали українські номери, як і торік, становив 10 років.

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих авто залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей лютого увійшли:

  1. Volkswagen Golf — 700 авто;
  2. Audi Q5 — 642 авто;
  3. Volkswagen Tiguan — 590 авто;
  4. Skoda Octavia — 519 авто;
  5. Nissan Rogue — 508 авто;
  6. Renault Megane — 479 авто;
  7. Volkswagen Passat — 352 авто;
  8. Ford Escape — 326 авто;
  9. Audi A4 — 304 авто;
  10. Nissan Qashqai — 301 авто.

Нагадаємо, упродовж 2025 року український автопарк поповнився більш ніж 274 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Автор:
Тетяна Гойденко