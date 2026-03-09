Імпорт уживаних авто зменшився: які моделі найчастіше купували українці

Упродовж лютого український автопарк поповнили 14,8 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на імпортований секонд-хенд зменшився на 13%.

Найбільшу частку серед ввезених автомобілів у лютому становили бензинові машини — 61%. Торік їхня частка складала 46%.

Інші типи двигунів розподілилися так:

дизельні — 22% (23% у лютому 2025 року);

гібриди — 8% (5% торік);

електромобілі — 6% (22% торік);

автомобілі з газобалонним обладнанням — 3% (4% у лютому 2025 року).

Середній вік уживаних автомобілів, які в лютому отримали українські номери, як і торік, становив 10 років.

Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих авто залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей лютого увійшли:

Volkswagen Golf — 700 авто; Audi Q5 — 642 авто; Volkswagen Tiguan — 590 авто; Skoda Octavia — 519 авто; Nissan Rogue — 508 авто; Renault Megane — 479 авто; Volkswagen Passat — 352 авто; Ford Escape — 326 авто; Audi A4 — 304 авто; Nissan Qashqai — 301 авто.

Нагадаємо, упродовж 2025 року український автопарк поповнився більш ніж 274 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.