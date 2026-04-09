Віцепрезидент США Венс звинуватив Україну у навмисному перекритті нафтопроводу "Дружба"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу у Будапешті звинуватив Україну у навмисному перекритті нафтопроводу "Дружба" та спробах вплинути на вибори в Угорщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Guardian.

Венс звинуватив Україну у використанні енергетичного фактору як інструменту політичного тиску.

"Що не є іноземним впливом, так це коли українці перекривають трубопроводи, спричиняючи страждання серед угорського народу, намагаючись вплинути на вибори, які нібито не є іноземним впливом", — заявив віцепрезидент США.

Окремо він підкреслив, що Сполучені Штати не застосовують подібних заходів тиску.

"Ми б ніколи цього не зробили, бо ми достатньо поважаємо угорський народ та його суверенітет", — наголосив Венс.

Також він згадав слова президента України Володимира Зеленського із "погрозою" передати адресу прем'єра Угорщини Віктора Орбана Збройним силам України, назвавши ці висловлювання повністю скандальними та абсурдними.

Зауважимо, Венс приїхав до Будапешту, щоб підтримати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перед майбутніми виборами, які заплановані на 12 квітня.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт потрібно приблизно півтора місяця.