Угорщина планує купувати нафту у США на 500 мільйонів доларів – Bloomberg

Угорщина планує підписати угоду про закупівлю нафти у США під час візиту віцепрезидента Джей Ді Венса до Будапешта.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Деталі енергетичної угоди

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. готується підписати угоду про закупівлю 500 000 тонн американської нафти.

Орієнтовна вартість контракту становить 500 мільйонів доларів. Цей крок відбувається на тлі тривалого періоду, протягом якого Mol збільшувала обсяги закупівель російської сировини завдяки спеціальним звільненням від санкцій США та Європейського Союзу.

Очікується, що офіційне підтвердження домовленостей відбудеться під час спільної прес-конференції віце-президента США Джей Ді Венса та прем'єр-міністра Віктора Орбана в Будапешті.

Зазаначається, що візит Джей Ді Венса до Угорщини проходить у критичний момент за кілька днів до загальних виборів. Адміністрація Дональда Трампа розцінює Орбана як ключового ідеологічного союзника в Європі.

Стратегія Будапешта

Як пише Bloomberg, Орбан тривалий час намагається балансувати між співпрацею з Росією та налагодженням зв'язків з адміністрацією Трампа через великі енергетичні контракти.

Раніше Угорщина вже погоджувалася на закупівлю американського зрідженого газу та ядерного палива від компанії Westinghouse. Ці домовленості супроводжувалися отриманням податкових пільг на операції з російською нафтою.

Крім того, сторони обговорювали масштабний проект будівництва малих модульних реакторів, вартість якого може досягти 20 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

25 березня, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Обмеження діятимуть доти, доки не відновиться транзит нафти трубопроводом "Дружба".