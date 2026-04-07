Венгрия планирует покупать нефть у США на 500 миллионов долларов – Bloomberg

Венгрия планирует подписать соглашение о закупке нефти в США во время визита вице-президента Джей Ди Венса в Будапешт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Детали энергетического соглашения

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. готовится подписать соглашение о закупке 500 тысяч тонн американской нефти.

Примерная стоимость контракта составляет 500 миллионов долларов. Этот шаг происходит на фоне длительного периода, в течение которого Mol увеличивала объемы закупок российского сырья благодаря специальным освобождениям от санкций США и Европейского Союза.

Ожидается, что официальное подтверждение договоренностей состоится на совместной пресс-конференции вице-президента США Джей Ди Венса и премьер-министра Виктора Орбана в Будапеште.

Отмечается, что визит Джей Ди Венса в Венгрию проходит в критический момент за несколько дней до всеобщих выборов. Администрация Дональда Трампа расценивает Орбана как ключевого идеологического союзника в Европе.

Стратегия Будапешта

Как пишет Bloomberg, Орбан долгое время пытается балансировать между сотрудничеством с Россией и налаживанием связей с администрацией Трампа из-за больших энергетических контрактов.

Ранее Венгрия уже согласилась на закупку американского сжиженного газа и ядерного топлива от компании Westinghouse. Эти договоренности сопровождались получением налоговых льгот по сделкам с российской нефтью.

Кроме того, стороны обсуждали масштабный проект строительства малых модульных реакторов, стоимость которого может достигнуть 20 миллиардов долларов.

Напомним, Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

25 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия прекращает поставки газа в Украину. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба".