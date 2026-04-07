Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Наличный курс:

USD

43,58

43,45

EUR

50,60

50,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Венгрия планирует покупать нефть у США на 500 миллионов долларов – Bloomberg

нефть
Венгрия согласилась покупать нефть у США / Depositphotos

Венгрия планирует подписать соглашение о закупке нефти в США во время визита вице-президента Джей Ди Венса в Будапешт.

Bloomberg

Детали энергетического соглашения

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. готовится подписать соглашение о закупке 500 тысяч тонн американской нефти.

Примерная стоимость контракта составляет 500 миллионов долларов. Этот шаг происходит на фоне длительного периода, в течение которого Mol увеличивала объемы закупок российского сырья благодаря специальным освобождениям от санкций США и Европейского Союза.

Ожидается, что официальное подтверждение договоренностей состоится на совместной пресс-конференции вице-президента США Джей Ди Венса и премьер-министра Виктора Орбана в Будапеште.

Отмечается, что визит Джей Ди Венса в Венгрию проходит в критический момент за несколько дней до всеобщих выборов. Администрация Дональда Трампа расценивает Орбана как ключевого идеологического союзника в Европе.

Стратегия Будапешта

Как пишет Bloomberg, Орбан долгое время пытается балансировать между сотрудничеством с Россией и налаживанием связей с администрацией Трампа из-за больших энергетических контрактов.

Ранее Венгрия уже согласилась на закупку американского сжиженного газа и ядерного топлива от компании Westinghouse. Эти договоренности сопровождались получением налоговых льгот по сделкам с российской нефтью.

Кроме того, стороны обсуждали масштабный проект строительства малых модульных реакторов, стоимость которого может достигнуть 20 миллиардов долларов.

Напомним, Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

25 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия прекращает поставки газа в Украину. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не восстановится транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Автор:
Татьяна Бессараб