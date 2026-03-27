США готовят санкции против Венгрии за блокирование кредита ЕС для Украины

Два сенатора от двух партий США намерены внести законопроект, предусматривающий санкции против чиновников Венгрии за блокирование помощи Украине.

Что предполагает инициатива

Идея внести законопроект возникла на фоне того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал Украине кредит в размере 90 млрд евро от Европейского Союза.

Документ, который называется "Блокуй Путина" (Block Putin act), также предусматривает санкции против тех венгерских чиновников, которые причастны к закупке российской нефти и газа.

«Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться единственными в поддержке Украины и в прекращении источников доходов, подпитывающих войну Путина. Этот законопроект возлагает ответственность на высокопоставленных венгерских чиновников, в то же время предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению в ряды своих союзников путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования поддержке Украины», — заявил один из авторов законопроекта республиканец Том Тиллис.

Законопроект планируется внести на этой неделе. В случае его принятия закон обяжет президента США Дональда Трампа ввести санкции и запретить выдачу виз чиновникам из правительства Орбана.

Администрации Белого дома также следует определить, какие именно венгерские чиновники были причастны к задержке помощи Украине и сохранению зависимости страны от российской энергии.

Financial Times отмечает, что Трамп имеет тесные отношения с Орбаном и поддержал его стремление переизбраться на должность премьер-министра Венгрии на выборах 12 апреля.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Напомним, лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к соглашению о разблокировании кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.