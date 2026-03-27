США готують санкції проти Угорщини за блокування кредиту ЄС для України

Два сенатори від двох партій США мають намір внести законопроєкт, який передбачає санкції проти високопосадовців Угорщини за блокування допомоги Україні.

Що передбачає ініціатива

Зазначається, що ідея внести законопроєкт виникла на тлі того, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував Україні кредит у розмірі 90 млрд євро від Європейського Союзу.

Документ, який має назву "Блокуй Путіна" (Block Putin act), також передбачає санкції проти тих угорських урядовців, які причетні до закупівлі російської нафти та газу.

«Сполучені Штати та наші союзники повинні залишатися єдиними у підтримці України та у припиненні джерел доходів, які підживлюють війну Путіна. Цей законопроєкт покладає відповідальність на високопоставлених угорських чиновників, водночас надаючи Угорщині чіткий шлях до повернення в лави своїх союзників шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв та припинення перешкоджання підтримці України», — заявив один з авторів законопроєкту республіканець Том Тілліс.

Законопроєкт планують внести цього тижня. У разі його ухвалення закон зобов'яже президента США Дональда Трампа ввести санкції та заборонити видачу віз чиновникам з уряду Орбана.

Адміністрації Білого дому також належить визначити, які саме угорські чиновники були причетні до затримки допомоги Україні та збереження залежності країни від російської енергії.

Financial Times зауважує, що Трамп має тісні стосунки з Орбаном і підтримав його прагнення переобратися на посаду прем’єр-міністра Угорщини під час виборів 12 квітня.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.