Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США готують санкції проти Угорщини за блокування кредиту ЄС для України

білий дім
США хочуть ввести санкції проти Угорщини за блокування допомоги Україні / Білий дім

Два сенатори від двох партій США мають намір внести законопроєкт, який передбачає санкції проти високопосадовців Угорщини за блокування допомоги Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Що передбачає ініціатива

Зазначається, що ідея внести законопроєкт виникла на тлі того, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував Україні кредит у розмірі 90 млрд євро від Європейського Союзу.

Документ, який має назву "Блокуй Путіна" (Block Putin act), також передбачає санкції проти тих угорських урядовців, які причетні до закупівлі російської нафти та газу.

«Сполучені Штати та наші союзники повинні залишатися єдиними у підтримці України та у припиненні джерел доходів, які підживлюють війну Путіна. Цей законопроєкт покладає відповідальність на високопоставлених угорських чиновників, водночас надаючи Угорщині чіткий шлях до повернення в лави своїх союзників шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв та припинення перешкоджання підтримці України», — заявив один з авторів законопроєкту   республіканець Том Тілліс.

Законопроєкт планують внести цього тижня. У разі його ухвалення закон зобов'яже президента США Дональда Трампа ввести санкції та заборонити видачу віз чиновникам з уряду Орбана.

Адміністрації Білого дому також належить визначити, які саме угорські чиновники були причетні до затримки допомоги Україні та збереження залежності країни від російської енергії.

Financial Times зауважує, що Трамп має тісні стосунки з Орбаном і підтримав його прагнення переобратися на посаду прем’єр-міністра Угорщини під час виборів 12 квітня.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти. 

Автор:
Світлана Манько