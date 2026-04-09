Вице-президент США Венс обвинил Украину в умышленном перекрытии нефтепровода "Дружба"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Будапеште обвинил Украину в умышленном перекрытии нефтепровода "Дружба" и попытках повлиять на выборы в Венгрии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Guardian.

Вэнс обвинил Украину в использовании энергетического фактора как инструмента политического давления.

"Что не является иностранным влиянием, так это когда украинцы перекрывают трубопроводы, вызывая страдания среди венгерского народа, пытаясь повлиять на выборы, якобы не являющиеся иностранным влиянием", — заявил вице-президент США.

Отдельно он подчеркнул, что Соединенные Штаты не применяют подобные меры давления.

"Мы бы никогда этого не сделали, потому что мы достаточно уважаем венгерский народ и его суверенитет", - подчеркнул Венс.

Также он упомянул слова президента Украины Владимира Зеленского с "угрозой" передать адрес премьера Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины, назвав эти высказывания полностью скандальными и абсурдными.

Заметим, Вэнс приехал в Будапешт, чтобы поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед предстоящими выборами, запланированными на 12 апреля.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт уходит примерно полтора месяца.