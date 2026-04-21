Мадяр відповів Зеленському: коли Угорщина поверне гроші та золото Ощадбанку

Петер Мадяр.
Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Лідер угорської партії “Тиса” та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив, що питання повернення золота та коштів Ощадбанку обговорюватиме з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як офіційно стане прем'єр-міністром.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Telex.

Коментуючи звинувачення на адресу уряду Віктора Орбана у викраденні коштів та золота Ощадбанку, Мадяр висловився стримано й заявив, що не готовий покладатися лише на публічний інформаційний шум.

За його словами, зараз він бачить переважно «пропагандистські новини» і не вважає за можливе робити остаточні висновки без повного розуміння обставин справи.

Майбутній глава угорського уряду додав, що після вступу на посаду матиме у розмові з Зеленським і важливіші теми, однак історію з активами Ощадбанку не ігноруватиме. 

Мадяр офіційно очолить новий уряд Угорщини 9 травня.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна хотіла би повернути гроші Ощадбанку, які були затримані в Угорщині, і планує обговорити це питання з Мадяром.

Зеленський нагадав, що ці гроші Віктор Орбан, нинішній прем'єр-міністр, який після поразки на парламентських виборах скоро піде  у відставку, просто вкрав.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.  

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Після звільнення працівників Ощадбанку, кошти та цінності на суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників, які раніше були затримані в Угорщині. Зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків.

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. 

NAV опублікувало заяву про поточний стан «розслідування» справи щодо незаконного утримання коштів і цінностей Ощадбанку. У своїй заяві відомство стверджує, що банкноти, які перевозились Ощадбанком, нові, нещодавно надруковані й не використовувались у обігу.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.

Автор:
Світлана Манько