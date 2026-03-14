Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Наличный курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Киевстар" планирует выход на рынок цифрового банкинга

Крупнейший мобильный оператор Киевстар рассматривает возможность выхода на рынок цифрового банкинга в рамках своей стратегии цифрового развития и уже ведет соответствующий диалог с Национальным банком Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Об этом представители компании сообщили во время конференц-кола по финансовым результатам за 2025 год.

Глава наблюдательного совета "Киевстар" и генеральный директор VEON Каан Терзиоглу отметил, что цифровой банкинг является одним из направлений, которое компания рассматривает для дальнейшего развития.

"Если вы посмотрите на портфолио Саши (президента и СЕО "Киевстара" Александра Комарова) и Бориса (CFO Бориса Долгушина), вы увидите один очевидный недостающий элемент, а именно цифровой банкинг. Я думаю, что это та часть, которая нас всех вдохновляет на следующие несколько лет", - сказал он.

Президент и CEO Киевстара Александр Комаров подтвердил, что оператор уже ведет переговоры с Национальным банком Украины, однако окончательное решение будет зависеть от стратегии входа на рынок.

"Мы хотим решить этот вопрос, но, конечно, знаете, мы хотим соединить это с очень четкой стратегией", - пояснил он.

Также "Киевстар" совместно с глобальной компанией Mastercard успешно протестировали работу 4G POS-терминалов из-за спутниковой технологии Starlink Direct to Cell в Украине.

Заметим, общий   доход компании "Киевстар"   за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.

Автор:
Татьяна Гойденко