"Киевстар" планирует выход на рынок цифрового банкинга

Крупнейший мобильный оператор Киевстар рассматривает возможность выхода на рынок цифрового банкинга в рамках своей стратегии цифрового развития и уже ведет соответствующий диалог с Национальным банком Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Об этом представители компании сообщили во время конференц-кола по финансовым результатам за 2025 год.

Глава наблюдательного совета "Киевстар" и генеральный директор VEON Каан Терзиоглу отметил, что цифровой банкинг является одним из направлений, которое компания рассматривает для дальнейшего развития.

"Если вы посмотрите на портфолио Саши (президента и СЕО "Киевстара" Александра Комарова) и Бориса (CFO Бориса Долгушина), вы увидите один очевидный недостающий элемент, а именно цифровой банкинг. Я думаю, что это та часть, которая нас всех вдохновляет на следующие несколько лет", - сказал он.

Президент и CEO Киевстара Александр Комаров подтвердил, что оператор уже ведет переговоры с Национальным банком Украины, однако окончательное решение будет зависеть от стратегии входа на рынок.

"Мы хотим решить этот вопрос, но, конечно, знаете, мы хотим соединить это с очень четкой стратегией", - пояснил он.

Также "Киевстар" совместно с глобальной компанией Mastercard успешно протестировали работу 4G POS-терминалов из-за спутниковой технологии Starlink Direct to Cell в Украине.

Заметим, общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.