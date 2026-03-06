Київстар і Mastercard протестували роботу POS-терміналів через Starlink Direct to Cell

Український оператор мобільного зв’язку "Київстар" спільно з глобальною компанією Mastercard успішно протестували роботу 4G POS-терміналів через супутникову технологію Starlink Direct to Cell в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Тестування підтвердило, що технологія може використовуватися у широкій мережі платіжних терміналів, забезпечуючи стійкість і доступність фінансової інфраструктури навіть там, де наземні мережі недоступні або пошкоджені – у віддалених регіонах та під час надзвичайних ситуацій.

"4Gтермінали можуть працювати через супутник, що посилює стійкість ринку фінансових послуг. Тестування показало, що технологія можлива до застосування банками в своїй бізнес-інфраструктурі, щоб зробити платіжні сервіси ще доступнішими та надійнішими для клієнтів по всій країні",– зазначив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар.

Він додав, що це забезпечить додатковий доступ до розрахунків у найскладніших умовах – коли потрібно оплатити товар чи отримати послугу.

Starlink Direct to Cell від компанії SpaceX працює через мережу із понад 650 супутників на низькій орбіті, які функціонують як "стільникові вежі у космосі", підключаючи LTE-пристрої без додаткового обладнання чи змін у програмному забезпеченні.

Зазначається, що співпраця спрямована на підвищення стійкості фінансової інфраструктури, розширення доступності платіжних сервісів, розвиток Big Data та аналітичних рішень, а також підтримку малого і середнього бізнесу. Тестування демонструє потенціал технології забезпечити безготівкові платежі у будь-яких умовах, що особливо актуально для України.

Зауважимо, Україна стала однією з перших у світі країн, яка в умовах війни запустила технологію Starlink Direct to Cell. Для роботи достатньо лише 4G та SIM-карти.