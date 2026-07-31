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Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1619-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 83 ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросив 254 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 8980 дронов-камикадзе и произвел 2941 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 39 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления БПЛА, три района сосредоточения живой силы, семь пунктов управления и еще один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения с противником, агрессор нанес один авиаудар, сбросил три авиабомба, совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении по уточненной иниормации противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Копанки и в сторону населенных пунктов Охримовка, Радьковка и Домашнее.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Купянском направлении произошло девять атак врага в сторону Тищенковки и Радьковки.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Диброва, Ставки, Лиман, Дробышево, Озерное и в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новоселовка.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 22 раза в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки, Рай-Александровки и Николаевки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Никифоровка и Тихоновка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 45 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки, Долгой Балки, Вильного.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Мирное, Муравка, Новопавловка, Новый Донбасс, Матяшево.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Александровском направлении враг совершил две атаки в направлении Калиновского и в районе Первомайского.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Горькое, Цветково и Чаривне.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли две попытки противника продвинуться вперед в районе Белогорья и Щербаков.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько